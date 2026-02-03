Encargada de negocios de Estados Unidos reiteró a Delcy Rodríguez las tres fases para lograr transición en Venezuela

La encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, sostuvo este, lunes 2 de febrero, una reunión con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, en la que reiteró el plan de tres fases propuesto por el secretario de Estado, Marco Rubio, para encaminar una transición política en Venezuela.

Según explicó la diplomática, estas etapas comprenden la estabilización institucional, recuperación económica y reconciliación nacional, como antesala a un proceso de transición democrática.

«Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición», informó Dogu a través de la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Dogu arribó a Venezuela el pasado sábado 31 de enero junto a su equipo de trabajo, con el objetivo de reabrir la misión diplomática estadounidense tras siete años de cierre.

La ruptura de relaciones, ocurrida en 2019, se mantuvo hasta que la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses el pasado 3 de enero modificó por completo el escenario político y abrió una ventana para el restablecimiento de canales oficiales.

Su llegada fue confirmada por la embajada de Estados Unidos, que difundió imágenes de la diplomática en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Como nueva jefa de la Unidad de Asuntos de Venezuela, Dogu tendrá la tarea de coordinar esfuerzos con actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil para impulsar el plan de tres fases delineado por Washington.

Este enfoque, según ha explicado Rubio, busca primero estabilizar el país tras años de crisis institucional, luego promover una recuperación económica sostenible y, finalmente, facilitar una transición política que permita reconstruir la gobernabilidad democrática a través de unas elecciones verificables.

El acercamiento diplomático entre Caracas y Washington se ha acelerado desde inicios de enero, cuando Rodríguez anunció un “proceso exploratorio de carácter diplomático” orientado al restablecimiento de las misiones en ambos países.

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición – LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026

MARCO RUBIO SOBRE DELCY RODRÍGUEZ

En tanto, Rubio, fijó una postura firme respecto a la situación política en Venezuela y al rol que ocupa Delcy Rodríguez en el proceso actual tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según afirmó, la dirigente no encabeza un gobierno legítimo y el régimen continúa careciendo de reconocimiento democrático por parte de Washington y de buena parte de la comunidad internacional.

Durante una entrevista concedida a ABC, Rubio fue cuestionado sobre si considera a Rodríguez como la presidenta legítima de Venezuela.

Su respuesta fue categórica. Dijo que la legitimidad del sistema político venezolano solo podrá alcanzarse mediante un proceso de transición y la celebración de elecciones auténticas, condiciones que, a su juicio, el país no ha experimentado bajo el chavismo.

“Este régimen no es legítimo. En última instancia, la legitimidad de su sistema de gobierno se alcanzará a través de un período de transición y elecciones verdaderas, algo que aún no han tenido”, enfatizó Rubio. «El trato operativo es distinto al reconocimiento político”, subrayó.