VIDEO: Rick Scott expuso el desgarrador caso de Carmen Teresa Navas, «todo responsable será llevado a la justicia»

El senador estadounidense Rick Scott expuso este jueves, 21 de mayo, el desgarrador caso de Carmen Teresa Navas y su hijo, el preso político Víctor Hugo Quero Navas, tras afirmar que todo responsable «será llevado a la justicia».

«Carmen Teresa Navas es la madre de Víctor Hugo Quero Navas. Víctor fue asesinado por los viles matones de (Nicolás) Maduro. El régimen ocultó su muerte mientras Carmen buscaba desesperadamente a su hijo durante meses. Ella murió a causa de la crueldad y el mal que este régimen le infligió a ella y a su hijo», señaló Scott por medio de un video publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

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«Carmen es el rostro del dolor y el sufrimiento inimaginables que el pueblo de Venezuela soporta todos los días bajo el régimen de Maduro. Ahora liderado por Delcy Rodríguez. Lamentablemente, hay demasiadas historias desgarradoras como la de Carmen. Toda persona responsable de este crimen contra la humanidad será llevada a la justicia», agregó el funcionario republicano.

PIDIÓ REGRESO DE SANCIONES PARA DELCY

Scott pidió el pasado viernes, 8 de mayo, que Washington volviera a imponer sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así lo exigió, tras condenar la muerte de Quero Navas.

Indicó que Rodríguez «debe dar respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo». También reiteró su exigencia de liberar a todos los presos políticos que continúan detenidos en el país.

Carmen Teresa Navas is the mother of Víctor Hugo Quero Navas. Víctor was MURDERED by Maduro’s despicable thugs. The regime hid his death while Carmen desperately searched for her son for MONTHS. She died because of the cruelty and evil this regime inflicted on her and her son.… pic.twitter.com/5wHwLXbU3b — Rick Scott (@SenRickScott) May 21, 2026

MUERTE DE CARMEN TERESA NAVAS

Navas, de 82 años, falleció el pasado domingo y apenas 10 días después de que las autoridades reconocieran el deceso de su hijo. La anciana protagonizó hasta 16 meses de búsqueda incansable, todo para conocer su paradero.

Desde el 1 de enero de 2025 —cuando su hijo, un comerciante de 51 años, fue detenido arbitrariamente en las cercanías de Plaza Venezuela bajo señalamientos de terrorismo y traición a la patria— la mujer inició una peregrinación diaria por tribunales y hasta más de 20 centros de reclusión en busca de respuestas.

No fue hasta el pasado 7 de mayo, que el Ministerio para los Servicios Penitenciarios confirmó el fallecimiento de Quero Navas, a quien el Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud de amnistía.