VIDEO REVELADOR: Filtran primeras imágenes de ‘secuestrador’ de la madre de periodista de NBC

Las primeras imágenes del presunto secuestrador de Nancy Guthrie, madre de la reconocida periodista de NBC Savannah Guthrie, fueron divulgadas por el FBI este martes, 10 de febrero, marcando un giro crucial en una investigación que ya cumple 10 días.

El director del FBI, Kash Patel, publicó en X varias fotografías y videos en blanco y negro que muestran a una persona enmascarada, armada y equipada con guantes y una mochila frente a la residencia de la mujer de 84 años en Tucson, en Arizona.

LEA TAMBIÉN: SECUESTRADORES PIDEN IMPACTANTE CIFRA A PERIODISTA DE NBC PARA LIBERAR A SU MADRE Y TAMBIÉN LE DIERON UN PLAZO

Las autoridades consideran este material como “nueva evidencia previamente inaccesible”, recuperada de datos residuales de los sistemas internos del domicilio.

«Trabajando con nuestros socios: a partir de esta mañana, la policía ha descubierto estas nuevas imágenes previamente inaccesibles que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición. Cualquier persona que tenga información, comuníquese al 1-800-CALL-FBI o visite», exhortó el funcionario.

Las imágenes revelan a un individuo que, según Patel, manipuló la cámara del timbre inteligente la mañana en que Guthrie desapareció.

Additional recovered footage, from the same camera – at the same timeline the morning of Nancy Guthrie’s disappearance. This footage is just before the original video shared, with the individual approaching Nancy Guthrie’s front door. 1-800-CALL-FBI or https://t.co/h2BxNqSxkh pic.twitter.com/IgMHXWkL5X — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

En al menos uno de los videos se observa un arma enfundada, lo que refuerza la hipótesis de un secuestro planificado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima, que lidera la investigación, confirmó la autenticidad del material y señaló que, por ahora, no se prevén conferencias de prensa adicionales.

Como detalle adicional, los fotogramas también muestran el logotipo de Nest, la marca de dispositivos de seguridad propiedad de Google instalada en la vivienda.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

TRUMP OBSERVÓ EL MATERIAL

En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revisó las imágenes de vigilancia, dijo este mismo martes por la tarde a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«El presidente alienta a cualquier estadounidense en todo el país que tenga conocimiento del sospechoso a que llame al FBI, que continúa ayudando a las autoridades estatales y locales que lideran esta investigación sobre el terreno», expresó la funcionaria.

.@PressSec: "I was once again with @POTUS. He and I were both reviewing the newly-released surveillance footage from @FBI… The President encourages any American across the country with any knowledge of this suspect to please call the FBI." https://t.co/uSwydwvtuq pic.twitter.com/qnI7wMIq4j — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 10, 2026

¿CUÁNDO DESAPARECIÓ LA MADRE DE GUTHRIE?

La familia de Guthrie reportó la desaparición de la mujer de 84 años de su hogar en Tucson alrededor del mediodía del 1 de febrero, tras no presentarse a los servicios religiosos virtuales.

Fue vista por última vez la noche anterior, alrededor de las 9:45 de la noche, después de cenar en casa de su hija Annie Guthrie, Arizona, según la Oficina del Sheriff del Condado de Pima.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró que Guthrie no tiene problemas cognitivos, describiéndola como «muy aguda». Sin embargo, añadió que tiene movilidad limitada y necesita tomar medicamentos a diario o «podría ser mortal».

Tiene un marcapasos, un dispositivo que normalmente se implanta debajo de la piel para regular los latidos del corazón. El mismo se desconectó de la aplicación de monitoreo en su teléfono el 1 de febrero.

La desaparición de Guthrie desencadenó una búsqueda desesperada, en la que participan agencias policiales estatales y federales.

En un video de Instagram el lunes, Savannah Guthrie dijo que su familia creía que su madre «todavía estaba ahí fuera». Por tanto, pidió la ayuda del público para encontrarla.

“Estamos en una hora de desesperación y necesitamos su ayuda”, dijo en parte.