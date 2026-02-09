Secuestradores piden impactante cifra a periodista de NBC para liberar a su madre y también le dieron un plazo

El plazo para que la familia de la periodista de NBC Savannah Guthrie pague seis millones de dólares en bitcoin por la liberación de su madre, Nancy Guthrie, vence este lunes, 9 de febrero.

Según informó Los Angeles Times, la familia recibió varias comunicaciones que aparentan ser notas de rescate, incluida una enviada a la estación de televisión KOLD, lo que ha intensificado la presión sobre las autoridades y los allegados.

Savannah Guthrie publicó, este lunes, un nuevo video en sus redes sociales en el que expresó la angustia que atraviesan.

“Estamos en un momento de desesperación”, afirmó, al tiempo que reiteró su llamado al público para que reporte cualquier información que pueda ayudar a localizar a su madre.

El ultimátum vencería a las 5:00 de la tarde, hora local de Arizona, justo cuando se cumplen nueve días desde la desaparición de Nancy Guthrie.

La familia ha insistido en que está dispuesta a pagar el rescate. En un video difundido el sábado, los tres hijos —Annie, Camron y Savannah— respondieron directamente a los presuntos secuestradores: “Recibimos su mensaje y lo entendemos. Rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado la autenticidad de las comunicaciones recibidas.

The #FBI is offering a reward of up to $50,000 for information leading to the recovery of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance. She was last seen at her residence in the Catalina Foothills neighborhood of Tucson, Arizona, on the… pic.twitter.com/4GsKV7zFxo — FBI (@FBI) February 5, 2026

LA SALUD Y VIDA EN RIESGO

En tanto, la salud de Nancy Guthrie es preocupante. Las autoridades la consideran una “adulta vulnerable” porque tiene dificultades para caminar, usa marcapasos y requiere medicación diaria para una afección cardíaca.

Desde el inicio de la investigación, la policía ha tratado el caso como un crimen, luego de detectar señales de allanamiento forzado en su vivienda, la desconexión de la cámara del timbre y la interrupción del enlace entre su marcapasos y teléfono.

Es por ello, que el FBI ha ofrecido una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que permita dar con su paradero o identificar a los responsables.

La mujer, de 84 años, desapareció el pasado 31 de enero en Tucson, en Arizona, y desde entonces el caso ha escalado a un nivel de urgencia nacional.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con Savannah Guthrie para ofrecer apoyo federal en la búsqueda.

Mientras el plazo se agota, la familia y las autoridades mantienen abiertas múltiples líneas de investigación, en un operativo que se ha convertido en una carrera contrarreloj.

