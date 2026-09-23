VIDEO: Portavoz del Departamento de Estado de EEUU dice que reunión con Trump no legitima a Delcy Rodríguez

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano, descartó este miércoles, 23 de septiembre, que la reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump, legitime a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que la estrategia de Washington «no ha cambiado».

«El propósito no es darle legitimidad. Sabemos que ella no ha sido elegida por el pueblo venezolano», declaró Molano durante una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE.

En concreto, se le preguntó por el encuentro y presencia de Rodríguez en Estados Unidos a menos de un año después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

«No importa que haya habido una reunión. La estrategia sigue en pie», añadió la portavoz en alusión al plan de estabilización, recuperación y transición democrática que la Administración de EEUU quiere llevar a cabo en Venezuela.

Molano defendió que Washington quiere una democracia real en Venezuela porque «tiene inversiones» en el país, aunque reconoció que todavía no hay un calendario establecido para que se celebren las elecciones.

¿QUÉ DIJO SOBRE LAS ELECCIONES EN VENEZUELA?

La portavoz explicó que Estados Unidos no ha establecido una fecha límite para la realización de elecciones en Venezuela y señaló que el gobierno de Donald Trump busca que cualquier proceso electoral cuente con condiciones que permitan su sostenibilidad a largo plazo.

«No, no hay una fecha límite, porque el secretario Rubio ha expresado que se requieren varios elementos para que, cuando ocurran esas elecciones, sean duraderas y no sean simplemente un ejercicio o algo ceremonial, de tener elecciones solo por tenerlas antes de una fecha. Creo que la administración del presidente Trump ha invertido tanto en el tema de Venezuela que quiere que sea un éxito a largo plazo. Ese es el compromiso y eso es lo que le va a traer, claro, mayor logro a la administración del presidente Trump», expresó más temprano durante una entrevista concedida al Circuito Éxitos.

Asimismo, reiteró que el compromiso de Estados Unidos con Venezuela trasciende la celebración de elecciones y abarca la construcción de condiciones que permitan garantizar estabilidad democrática y confianza para las inversiones estadounidenses en el país.

«El Departamento de Estado se ha comprometido a largo plazo con Venezuela y, si lo pensamos, las inversiones estadounidenses que están entrando a Venezuela también van a querer una democracia; van a querer un sistema en el que puedan confiar su dinero y sus inversiones. Ya se ha visto lo que ha pasado en el pasado y no queremos que eso se repita. Así que es solamente el hecho de que queremos ver el progreso gradual y que se haga todo con los fundamentos básicos y esenciales de una democracia, para que tenga una sostenibilidad más duradera», sostuvo.