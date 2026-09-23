¿De qué habló Donald Trump con Delcy Rodríguez? Marco Rubio lo contó todo

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció nuevos detalles sobre la reunión que sostuvo el presidente Donald Trump con Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

«Fue una reunión corta, pero fue importante. Obviamente hay tres cosas que se discutieron que son importantes», dijo durante una rueda de prensa.

Sin embargo, destacó los puntos claves que le hicieron saber a Delcy Rodríguez. «Hicimos hincapié en que, al final, para que este proyecto tenga éxito, culmine en unas elecciones libres y justas en las que los líderes de ese país tengan la credibilidad necesaria para que el sector privado confíe en ellos, pero obviamente también necesitamos trabajar al mismo tiempo en las condiciones económicas que necesitan mejorar, porque si hay un colapso social, una crisis económica, no solo pone en peligro las elecciones, sino también la supervivencia de la democracia allí».

Asimismo, recordó que Venezuela enfrenta casi 20 años de destrucción económica, agravada por el doble terremoto, sobre el que resaltó que aún no conocen el número total de muertos. Como vieron tuvieron dificultades para responder porque no habían invertido en los mecanismos para hacerlo como gobierno», dijo el alto funcionario estadounidense.

«Venezuela tiene muchos problemas, tienen probablemente la deuda soberana más grande del mundo que tiene que ser reestructurada. Tiene una economía que todavía sufre proveniente del remanente de la cleptocracia, el soborno, y ya saben el hecho de que ese régimen se mantuvo unido y el pegamento que los mantuvo unido fue la corrupción y el hecho de que individuos vinculados al gobierno obtuvieron tratos de favor de los que tienen que desenredarse», indicó.

Por lo cual, afirmó que los venezolanos necesitan tener garantías económicas. «Hay ocho millones de venezolanos viviendo en el extranjero, muchos de los cuales desearían regresar a Venezuela, tener sus casas, sus negocios, pero necesitan tener la seguridad de que eso sucederá. Así que hay mucho que arreglar para que Venezuela tenga éxito».

«Discutimos los pasos que quedan para que eso suceda. La reestructuración de la deuda es clave para eso. Obviamente queremos ser útiles en ese sentido, tiene que hacerse de la manera correcta», añadió.

TRANSICIÓN POLÍTICA

Como segundo punto abordado, destacó que se trató del proceso de transición política que está en marcha. «Los líderes de la Asamblea Nacional 2015 han estado participando ahora en conversaciones regulares con las autoridades interinas para crear las bases y reconstruir las instituciones necesarias para tener elecciones libres y justas, lo cual es fundamental», dijo.

«Lo que queremos ver no es solo que tengan elecciones libres y justas, sino que tengan una República duradera. Lo que amenazaría la perdurabilidad de la República en Venezuela sería que alguien fuera elegido y heredara una catástrofe económica y social completa y entonces todo el proyecto estaría en peligro, porque ahora cualquier cosa podría pasar», explicó Rubio.

ELECCIONES

Rubio explicó que para Trump es necesario que se aborden ambos puntos de forma simultánea. «Queremos hacer dos cosas al mismo tiempo, ayudarlos a reconstruir su economía, no perfecta, pero ciertamente a un nivel de estabilidad que permita que un gobierno electo tenga éxito, y segundo es: reconstruir todo lo necesario para tener elecciones verdaderamente libres y justas».

«Necesitas reconstruir los partidos políticos, muchos de esos líderes de estos partidos todavía están en el extranjero. No es solo María Corina, que es una mujer muy valiente, sino que hay otras personas que están en el extranjero. Estos partidos necesitan la oportunidad de reconstruirse, de organizarse, de convertirse, no en movimientos de protestas, sino en movimientos políticos», acotó.

«Necesitas tener un proceso electoral en el que la gente tenga confianza. Por lo que necesitas tener autoridades que organicen las elecciones para que la gente tenga confianza de que esas elecciones son reales», añadió.