VIDEO: Omar Mora Tosta pidió ante la ONU por la «liberación inmediata de todos los presos políticos»

El abogado venezolano Omar Mora Tosta, integrante del Comando Con Venezuela, exigió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este lunes, 21 de septiembre, la liberación «inmediata» y plena de los presos y perseguidos políticos en el país, además del cese de la represión judicial contra los disidentes.

Mora Tosta advirtió que, pese a ciertos avances registrados en Venezuela, «la estructura represiva continúa».

Según explicó en su intervención, se trata de «más de 400 presos y perseguidos políticos civiles y militares. Cuyas vidas corren peligro en virtud de los maltratos y condiciones de reclusión a los que han sido sometidos». «Lamentablemente, muchos de ellos han fallecido», agregó.

El abogado también denunció la creación de tribunales «ad hoc de terrorismo» y cuestionó su base legal.

«Fueron creados ilegalmente tribunales ad hoc de terrorismo. Por resolución y no por una ley», sostuvo, y afirmó que en estas instancias «se procesan disidentes por motivos políticos, aplicando leyes inconstitucionales que deben ser derogadas para restituir los derechos humanos» en Venezuela.

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IRREGULARIDADES EN EL SISTEMA JUDICIAL

Asimismo, señaló irregularidades en los procesos judiciales en curso. «Aún al día de hoy, en esos procesos en curso, se niega la defensa privada, el acceso al expediente y se realizan audiencias telemáticas que violan el debido proceso y el derecho a la defensa», denunció.

En su exposición, Mora Tosta también cuestionó la aplicación de la amnistía. A su juicio fue «promovida sin cumplir los estándares y aplicada discriminatoriamente, como en los casos del abogado Perkins Rocha y los jefes de campaña de la oposición».

El abogado cerró su participación, en la ONU, con un llamado a la comunidad internacional.

«La comunidad internacional debe procurar la separación de poderes en Venezuela, ya que con impunidad y sin justicia a las víctimas no avanzaremos como sociedad», dijo. «Sin justicia para las víctimas, no avanzaremos como sociedad», sentenció.