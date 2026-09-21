EEUU

EN VIDEO: Delcy Rodríguez llegó a Nueva York, se reunirá con Trump y participará en la asamblea de la ONU

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Rodríguez

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, arribó este lunes en horas de la madrugada a Nueva York como parte de lo que será su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Rodríguez llegó a los Estados Unidos con otra fecha destacada en su agenda, ya que el martes tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump.

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Se trata de una visita histórica, ya que un jefe de Estado venezolano no pisaba Nueva York desde 2018 cuando lo hizo Nicolás Maduro, quien ahora estará a unos pocos kilómetros de la sede de la ONU, detenido, mientras Rodríguez ofrecerá su discurso.

El ministro de Economía, Calixto Ortega y el primer viceministro de Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco recibieron a Rodríguez a su llegada en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey.

Además, se encontraba en el lugar el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett.

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«Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones», expresó la mandataria en sus redes sociales tras aterrizar.

«En la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento», dijo.

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre ambos.

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