EN VIDEO: Delcy Rodríguez llegó a Nueva York, se reunirá con Trump y participará en la asamblea de la ONU

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, arribó este lunes en horas de la madrugada a Nueva York como parte de lo que será su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Rodríguez llegó a los Estados Unidos con otra fecha destacada en su agenda, ya que el martes tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump.

Se trata de una visita histórica, ya que un jefe de Estado venezolano no pisaba Nueva York desde 2018 cuando lo hizo Nicolás Maduro, quien ahora estará a unos pocos kilómetros de la sede de la ONU, detenido, mientras Rodríguez ofrecerá su discurso.

El ministro de Economía, Calixto Ortega y el primer viceministro de Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco recibieron a Rodríguez a su llegada en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey.

Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. pic.twitter.com/7o34hGhBHN — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 21, 2026

Además, se encontraba en el lugar el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett.

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«Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones», expresó la mandataria en sus redes sociales tras aterrizar.

«En la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento», dijo.

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre ambos.