VIDEO: «Muchas cosas van a suceder»: Trump puso plazo al futuro de Cuba mientras crece tensión por «intervención militar»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que «van a suceder muchas cosas en Cuba», sin descartar ni confirmar una intervención militar en la isla, aunque aclaró que no cree «que vaya a ser como Venezuela».

«Muchas cosas van a pasar en Cuba durante los próximos dos meses», expresó el mandatario durante una entrevista concedida para la cadena Fox News.

No obstante, declaró que no ve que eventuales acontecimientos en los próximos meses «sean como los ocurridos Venezuela», en referencia a la intervención militar como del pasado 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Así Trump evitó responder de forma directa a la pregunta del periodista Trey Yingst sobre si los hechos que anticipó tendrían un carácter militar. En su lugar, se refirió a los recursos naturales de la región.

«Venezuela tiene enormes cantidades de petróleo. Podríamos hacer eso con Cuba; no nos resultaría difícil hacerlo, obviamente. Venezuela es mucho más grande que Cuba, tiene mucho oro, tiene mucho petróleo. Probablemente, tenga el territorio más valioso de la Tierra en términos de oro, rubíes (…) pero tienen más petróleo que casi todos, excepto nosotros», manifestó.

#Internacionales 🇻🇪🇨🇺 | “Muchas cosas van a pasar en Cuba durante los próximos dos meses…No veo que sea como Venezuela, Venezuela tiene grandes reservas de petróleo, pudiéramos hacer eso con Cuba (opción militar), no sería difícil para nosotros hacerlo, Venezuela es más… pic.twitter.com/w6i1cNRImM — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) July 16, 2026

MEDIOS ASEGURAN UNA INTERVENCIÓN MILITAR

Las declaraciones del mandatario llegan luego de que subiera el tono el intercambio verbal entre La Habana y Washington, a raíz de una publicación de CBS News el miércoles.

En esa publicación se afirmó que el Pentágono tiene entre sus opciones militares para intervenir en Cuba un asalto aéreo liderado por el Ejército, que involucraría a miles de soldados estadounidenses y sería llevado a cabo por la 101ª División Aerotransportada, la única unidad entrenada para tal tarea.

Ante ese reporte, el régimen cubano acusó a la prensa estadounidense de «batir los tambores de la guerra contra Cuba».

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, señaló que CBS News y The New York Times prestan su «apoyo voluntario» para «promover una campaña deshonesta» que busca «justificar la agresión injustificable contra el pueblo cubano».

Asimismo, agregó que «todo el sistema está involucrado en la farsa» porque «los medios corporativos siguen los códigos con estricta disciplina».

La tensión se suma a otros episodios recientes, ya que la semana pasada, la presunta compra de drones de ataque a Irán por parte de La Habana llevó a Trump a advertir que EEUU actuaría si eso se confirma.

Además, durante su visita del 10 de junio a la base naval de Guantánamo, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, reconoció indirectamente esa amenaza al advertir que «sería imprudente que el Gobierno de Cuba intentara adquirir o acceder a los tipos de armas que podrían llegar a esta base o al territorio estadounidense», ya que eso «invitaría a un tipo de confrontación que no solo no quieren, sino que no podrían soportar».

Hegseth confirmó que Washington presenta opciones militares a Trump, aunque dejó abierta la posibilidad de una relación más pacífica con La Habana.