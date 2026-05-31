VIDEO: Meteorito se desintegró mientras caía en el este de EEUU, el estruendo se escuchó en los siguientes estados

Los residentes de Massachusetts y otras zonas del noreste de Estados Unidos quedaron sorprendidos este 30 de mayo por un fuerte estruendo que resultó ser un meteorito que pasó por allí, pero se desintegró en la atmósfera.

La NASA confirmó que se desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a cientos de toneladas de TNT.

“Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos”, explicó la agencia espacial, reseñan las agencias de noticias.

El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.

El reporte señala que el ruido se escuchó alrededor de las 2:11 p. m. Testigos reportaron una detonación repentina que hizo vibrar ventanas, alteró a mascotas y llegó a sentirse en algunas viviendas.

La cadena CBS informó que recibió decenas de llamadas de personas que aseguraron haber escuchado la explosión en distintos puntos de Massachusetts, incluyendo el área de Boston. También hubo reportes de localidades más alejadas como Ipswich y Johnston, en Rhode Island.

Datos satelitales de detección de rayos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), mostraron una señal compatible con el ingreso de un meteorito en el mismo momento en que se registraron los reportes del estruendo.

Hasta el momento no existen reportes que permitan determinar el lugar exacto donde pudieron caer fragmentos del meteorito.

EL “ESTAMPIDO SÓNICO”

CBS Boston explicó que los meteoros ingresan a la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas, que pueden oscilar entre 25.000 y 160.000 millas por hora.

La mayoría son pequeños y se consumen completamente antes de llegar a capas más bajas de la atmósfera.

Cuando un objeto de mayor tamaño logra avanzar más profundamente en la atmósfera, puede generar ondas de choque similares a las producidas por aeronaves supersónicas.

Estas ondas pueden propagarse hasta la superficie y percibirse como un estampido sónico a gran distancia de la trayectoria del meteoro.

Por esa razón, algunas personas pueden escuchar una fuerte explosión sin haber observado directamente la bola de fuego que la originó.