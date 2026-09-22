VIDEO: Más de 100 miembros del Congreso exigieron liberación del venezolano herido por ICE, se reportaron protestas

Más de 100 miembros del Congreso de Estados Unidos exigieron este martes, 22 de septiembre, la liberación de Wilber Rafael Garcés Pérez, –el venezolano de 28 años baleado por un oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Austin, Texas– para que pueda recibir tratamiento médico, y pidieron además a la agencia que detenga los esfuerzos para deportarlo.

El representante por Texas Gregorio Eduardo Casar encabezó la carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David Venturella, en la que exigen que Garcés Pérez sea liberado de la detención para recibir tratamiento médico.

LEA TAMBIÉN: JEFE DE INTELIGENCIA DEL PENTÁGONO DE EEUU VISITÓ CARACAS DURANTE GIRA REGIONAL CENTRADA EN SEGURIDAD

Asimismo, exhortaron que ICE detenga los esfuerzos para deportarlo o removerlo de Texas. «Que el oficial involucrado permanezca en el estado, que el DHS preserve y comparta todas las pruebas con las autoridades que tienen jurisdicción para una investigación independiente, y se liberen todas las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes» de los operativos del domingo.

Los legisladores afirmaron que Garcés Pérez permanece detenido en el Complejo de Detención del Sur de Texas, en Pearsall.

Citando a sus abogados, aseguraron que la bala sigue alojada en su cuerpo y alegaron que inicialmente no recibió medicamentos para el dolor.

Pflugerville students walked out of class Tuesday to protest the ICE shooting of Wilber Rafael Garces Perez in North Austin. pic.twitter.com/7OrHyG5XLe — CBS Austin (@cbsaustin) September 22, 2026



Según la carta, terminó en un hospital el lunes y luego devuelto a la detención. Desde entonces ha informado que perdió la sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.

«El Sr. Garcés Pérez es un testigo clave de este tiroteo», escribieron los legisladores. Argumentaron que no debería ser removido del país mientras se investiga el incidente.

El grupo —que también envió la carta al director del FBI, Kash Patel, y al inspector general del DHS, Joseph Cuffari— exigieron respuestas del DHS y de ICE. También explicar por qué se utilizó fuerza letal, qué tratamiento médico recibe Garcés Pérez y si la agencia liberará todas las grabaciones de las cámaras corporales.

NEW: More than 100 members of Congress are demanding ICE release Wilber Rafael Garces Perez — the 28-year-old Venezuelan man shot by an ICE officer in Austin Sunday — so he can receive medical treatment, while also calling on the agency to halt efforts to deport him. Texas… pic.twitter.com/iFx9xKscPB — Ali Bradley (@AliBradleyTV) September 22, 2026

PROTESTAS DE ESTUDIANTES

El caso desató protestas de estudiantes de Pflugerville, quienes abandonaron las clases este mismo martes en rechazo al tiroteo. Igualmente, pidieron la liberación del venezolano.

Horas más tarde, se informó que un juez federal concedió una orden de emergencia solicitada por la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch. En concreto, para frenar temporalmente la deportación de Garcés Pérez. El hombre resultó herido el domingo, 20 de septiembre, mientras realizaba una entrega de DoorDash en el norte de Austin.

«NO SERÁ DEPORTADO MIENTRAS TANTO»

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la abogada explicó que el hombre «aún tiene la bala alojada en el cuerpo, que se presentó una demanda federal y que el juez ordenó que Garcés Pérez esté presente en la primera audiencia, programada para el miércoles 30 de septiembre. Esto significa que no será deportado mientras tanto».