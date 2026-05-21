VIDEO: María Elvira Salazar dice que trabaja con Marco Rubio sobre las elecciones en Venezuela y señaló cuándo se realizarían

La congresista estadounidense María Elvira Salazar señaló este jueves, 21 de mayo, que trabaja con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sobre las elecciones en Venezuela y señaló, además, cuándo se realizarían.

«Estamos trabajando con él (Marco Rubio) y el Departamento de Estado para establecer una fecha y elecciones próximamente. Específicamente yo diría que el año que viene. El año que viene tiene que haber elecciones en Venezuela», dijo la parlamentaria republicana en una entrevista con el periodista Jorge Agobian.

Asimismo, Salazar aseguró que las elecciones en Venezuela serán con observadores internacionales y contarán con la participación de la oposición para que los venezolanos decidan a quién quieren como presidente.

Enfatizó que, junto con los legisladores Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, está al tanto de la situación en Venezuela, y recordó el plan de tres etapas pautado por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, basado en la «recuperación, estabilización y transición».

Por último, la representante por el estado de Florida adelantó que en las próximas semanas emprenderán acciones para «demandar que Delcy Rodríguez se porte mejor de lo que se está portando».

🗣️ @RepMariaSalazar: "Estamos trabajando con @SecRubio para establecer una fecha de elecciones (…) Yo diría que el año que viene". Mira aquí toda la entrevista👉https://t.co/vCoshHCFt4 pic.twitter.com/rl8VsB4zka — Jorge Agobian (@JorgeAgobian) May 21, 2026

PIDEN ELECCIONES EN VENEZUELA

En tanto, representantes de diversos sindicatos en Venezuela llamaron este jueves a una protesta nacional para el próximo 3 de junio, cuando se cumplen cinco meses del ataque militar de Estados Unidos en el que fue capturado Nicolás Maduro, para reclamar que se convoque a unas elecciones libres en el país.

«Este 3 de junio vamos a estar en las calles, protestando a nivel nacional por elecciones libres, por la libertad de todos los presos políticos, vamos a estar protestando por el agua, por la falta de luz», indicó según la agencia EFE, el secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines, al término de una asamblea de trabajadores celebrada en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El portavoz además convocó para ese día a un «cacerolazo» a las 8:00 de la noche que tendrá, según dijo, como mensaje para los hermanos Rodríguez: «No los queremos más».