VIDEO: Funcionario de Trump dice que Venezuela registra «producción récord» de petróleo y «todo llega» a EEUU

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, aseguró que Venezuela registra una «producción récord» de petróleo y «todo llega» al país norteamericano.

«Estamos abriendo nuevas vías en Alaska, en Nuevo México —y acabo de estar abajo en Venezuela. Estamos abriendo una nueva producción en Venezuela. Venezuela está alcanzando una producción récord, y todo eso está llegando a EEUU», afirmó Agen durante una intervención pública.

Asimismo, el funcionario señaló que una vez que se estabilice el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, los precios internacionales del crudo podrían bajar, aunque insistió en que Estados Unidos quedará «en una mejor posición» en materia energética gracias a las políticas del presidente Donald Trump.

Las declaraciones refuerzan la línea, que la Casa Blanca ha venido sosteniendo sobre Venezuela, como pieza estratégica dentro de su política de «dominancia energética».

#21May | El director ejecutivo del Consejo de Dominancia Energética Nacional de EE UU, Jarrod Agen, informó que su país está abriendo una nueva producción petrolera en Venezuela y se está alcanzando una producción 'récord' Video: Cortesía pic.twitter.com/UqqHFrPlNi — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 21, 2026

ACUERDO CON VENEZUELA

En semanas recientes, Agen ya había adelantado que empresas estadounidenses firmaron nuevos acuerdos en petróleo, gas y minería con Caracas, incluyendo inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares.

«Fue un gran viaje, una gran celebración de la asociación que existe hoy gracias al presidente Trump entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente Trump es un hombre de acción, quiere ver progreso y eso es lo que estamos viendo», afirmó hace semanas el funcionario durante una entrevista concedida a CNBC.

Agen explicó que el viaje oficial —que incluyó representantes de los sectores energético, minero y del transporte aéreo— se desarrolló en el marco de la reanudación de contactos económicos entre Washington y Caracas.

Destacó, que la cooperación actual, se ha acelerado de manera inusual, impulsada por decisiones políticas que, según dijo, han permitido destrabar procesos que normalmente tomarían meses o años.

En este sentido, Agen informó que tres compañías independientes de petróleo y gas —descritas como nuevos actores en el mercado venezolano— firmaron acuerdos para operar en el país.

Para el funcionario, estos pasos demuestran que la relación bilateral avanza «a la velocidad de Trump», en referencia al ritmo acelerado que atribuyó al proceso.

«Esto habría tardado meses o años, en llegar a este punto, y lo estamos viendo en cuestión de semanas», sostuvo.

«Ese es exactamente el tipo de mensaje que queremos enviar: que la relación es fuerte, que hay inversión, y que la gente está regresando e interesada en hacer negocios», señaló.