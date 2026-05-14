¿Cuánto hay que esperar? Lo que reveló Marco Rubio sobre las elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que no quieren esperar «demasiado» para que ocurran unas elecciones presidenciales en Venezuela.
«Tendrá que haber un proceso legítimo que la gente vea y diga: ‘este es un gobierno legítimo y permanente’, con presidencia, elecciones y cosas de esa naturaleza. Ese momento tiene que llegar. No queremos esperar demasiado, queremos que ocurra, aunque tampoco podemos ir demasiado rápido porque todo podría fracasar, así que es algo difícil de manejar», dijo a bordo del Air Force One.
No obstante, destacó los avances que han tenido desde el 3 de enero. «Solo han pasado cuatro meses y creo que deberíamos estar satisfechos. Venezuela es un lugar mejor hoy que hace cuatro meses, pero necesita seguir por ese camino», aseveró Rubio.
«Creo que hemos logrado un progreso constante en la mejora de Venezuela. Estamos tratando de normalizar ese lugar. Este era un país de una riqueza increíble, pero toda esa riqueza estaba siendo robada; no beneficiaba al pueblo venezolano. Así que hemos creado mecanismos. Todo el dinero que generan con el petróleo ahora va a una cuenta bancaria en Nueva York, la cual es auditada por KPMG. Ese dinero se está usando para pagar los salarios de maestros, bomberos, policías y profesores universitarios. Por primera vez en más de una década, la riqueza del país realmente está beneficiando al pueblo de Venezuela», aseguró Rubio.
Sin embargo, reiteró que aún quedan obstáculos que superar. «Pero aún queda mucho trabajo por hacer. En última instancia a medida que avancemos en este proceso, tendremos que llegar a una etapa de transición en la que tendrán que normalizar su gobierno», concluyó.