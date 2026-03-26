VIDEO: Marco Rubio dice que Venezuela gana más por venta de petróleo desde que lo controla Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves, 26 de marzo, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca que los ingresos provenientes de las ventas petroleras de Venezuela están siendo depositados en una cuenta bloqueada del Departamento del Tesoro.

Según el funcionario, este mecanismo ha permitido un incremento notable en la recaudación venezolana durante los primeros meses del año, superando incluso los niveles obtenidos en la mayor parte del año anterior.

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«En los dos primeros meses de este año, Venezuela generó más ingresos por la venta de petróleo que en la mayor parte del año pasado. El dinero ya no se roba. Está llegando al gobierno para ayudar a financiar hospitales y pagar a los maestros», aseveró Rubio ante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El funcionario también explicó que los fondos permanecen bajo supervisión estadounidense para garantizar su uso adecuado y evitar prácticas irregulares.

En su intervención, reiteró que los recursos se mantienen en una cuenta bloqueada del Tesoro y, que su liberación, se realiza de manera progresiva, con el objetivo de beneficiar directamente a la población venezolana.

Rubio insistió, en que este mecanismo, busca asegurar que el dinero se destine a servicios esenciales.

.@SecRubio: En los dos primeros meses de este año, Venezuela generó más ingresos por la venta de petróleo que en la mayor parte del año pasado. El dinero ya no se roba. Está llegando al gobierno para ayudar a financiar hospitales y pagar a los maestros.https://t.co/onRNeLFqOa — USA en Español (@USAenEspanol) March 26, 2026

INVERSIONES PETROLERAS EN VENEZUELA

En paralelo, el secretario de Energía, Chris Wright, participó en el foro Ceraweek en Houston, donde afirmó que tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Venezuela ha mostrado un comportamiento más alineado con las exigencias internacionales.

Wright señaló que la apertura anunciada por el presidente Donald Trump para atraer inversiones en sectores como el gas y la minería ha generado expectativas, aunque persiste el escepticismo entre los grandes ejecutivos del sector energético.

De hecho, representantes de compañías como Chevron, Shell y ExxonMobil coincidieron en que Venezuela todavía enfrenta importantes desafíos para recuperar la confianza de los inversionistas.

Recientemente, Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, advirtió que persisten ambigüedades legales que dificultan compromisos a gran escala.

Asimismo, Wael Sawan, jefe de Shell, afirmó que su empresa evaluará este año si avanza en proyectos gasíferos en el país, mientras que Dan Ammann, de ExxonMobil, confirmó que un equipo técnico ya se encuentra en territorio venezolano realizando estudios preliminares.

A pesar del renovado interés internacional, los expertos del sector petrolero subrayan que la recuperación plena de la industria venezolana requerirá inversiones masivas.

Para alcanzar nuevamente niveles de producción superiores a los tres millones de barriles diarios —como hace dos décadas—, las estimaciones van desde cientos de millones. Incluso, hasta decenas de miles de millones de dólares.

Dicen, que la magnitud de estos desafíos refleja tanto el deterioro acumulado como la complejidad del proceso de reconstrucción energética en Venezuela.

INFLACIÓN EN VENEZUELA

En tanto, la situación económica para los venezolanos no mejora. Mientras la administración Trump prometió prosperidad económica tras la captura de Nicolás Maduro, la vida no ha hecho más que complicarse en los dos meses transcurridos desde entonces. Esto, según un reporte de Bloomberg.

La producción petrolera del país cayó un 21 % hasta situarse en 780.000 barriles diarios en enero. Además, las exportaciones se desplomaron, lo que limitó el flujo de dólares —tan necesarios— que muchos venezolanos utilizan en lugar de la moneda local, que se ha depreciado.

Mientras tanto, las subastas de dólares introducidas por la administración respaldada por Estados Unidos han sido criticadas por ser demasiado lentas y opacas.

Según el medio, esto contribuyó a acelerar la inflación anual hasta alrededor del 600 % en febrero, desde el 475 % registrado en diciembre.

Tal situación, evidencia cómo la escasez de dólares está alimentando las presiones sobre los precios. Por ende, causando más sufrimiento a los venezolanos que perciben salarios miserables y estancados, y empujándolos a protagonizar protestas.