EEUU

El comentario viral que hizo Trump sobre el juicio de Maduro en Nueva York y los cargos en su contra

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asomó la posibilidad de que la justicia norteamericana  presente en algún momento nuevos cargos en contra de Nicolás Maduro.

El comentario lo realizó Trump durante una reunión con su gabinete. «Tenemos el mejor equipo militar del mundo, ni siquiera es una competencia. Ves eso con Venezuela, tenían otro equipo, no tenían el nuestro, no funcionó», recordó.

«La situación en Venezuela fue una gran operación militar capturando a un hombre muy peligroso que ha matado a mucha gente, obligando a personas a entrar en nuestro país», aseguró.

En este sentido, aseguró que Maduro aún no ha rendido cuentas por todo lo que hizo. «El vació sus prisiones en Venezuela en nuestro país y espero que se presente ese cargo en algún momento porque fue un gran cargo que aún no se ha presentado, deberían presentarse».

Fue un gran proveedor de la droga que entraba en nuestro país. Ahora, ha sido capturado y supongo que se le dará un juicio justo, pero imagino que hay otros juicios por venir, porque realmente lo han demandado solo por una fracción de las cosas que ha hecho. Se van a presentar otros casos, como probablemente sabes», concluyó Trump.

