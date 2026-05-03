VIDEO: Los dardos de Rick Scott sobre los presos políticos y la celebración de elecciones en Venezuela

El Senador estadounidense, Rick Scott, se volvió a referir este sábado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para lanzarle críticas acerca de la situación de los presos políticos en Venezuela.

En un video publicado en sus redes sociales, Scott, afirmó que “Delcy Rodríguez NO es la presidenta de Venezuela, es la líder de un cártel. Es despreciable”.

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CRÍTICAS

El congresista ha criticado reiteradamente a Rodríguez en relación con la situación de los detenidos por motivos políticos que, según la ONG Foro Penal, superan los 450.

«Todos los presos políticos en Venezuela deben ser LIBERADOS INMEDIATAMENTE» dijo Scott.

También insistió en que «la opresión debe terminar». Pero fue más allá y pidió que se celebren elecciones “libres y justas”.

Rick Scott aseguró que EEUU seguirá “luchando hasta que Venezuela tenga un líder que SE PREOCUPE por su pueblo”.

Mientras Rick Scott lanza estas críticas contra Delcy Rodríguez, el Gobierno de Donald Trump afirma que se lleva “muy bien” con ella y sus funcionarios.

Desde el 3 de enero y tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ha firmado múltiples de acuerdos petroleros y mineros con el Gobierno de Trump que tiene para Venezuela un plan de tres fases: estabilización, recuperación y transición.

Delcy Rodriguez is NOT the president of Venezuela, she’s the head of a cartel. She’s despicable.

ALL the political prisoners in Venezuela must be RELEASED IMMEDIATELY, the oppression needs to stop, and free and FAIR elections MUST HAPPEN! We will keep fighting until Venezuela… pic.twitter.com/XqgrLJiICI

— Rick Scott (@SenRickScott) May 2, 2026