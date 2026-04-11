Los perlazos del senador Rick Scott sobre Venezuela y el levantamiento de sanciones a Delcy Rodríguez

El senador republicano por Florida, Rick Scott, exigió este sábado que se le reimpongan las sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya que, según dijo, no ha cumplido «nada de lo que ha prometido».

En una publicación en X (Twitter), Scott fustigó que funcionarios policiales atacaran a jubilados y trabajadores durante la protesta del 9 de abril.

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«El pueblo venezolano merece libertad real, oportunidad, seguridad, estabilidad y un salario digno, pero Delcy Rodríguez lo ha prometido todo y no ha cumplido nada. ¡Las sanciones contra Delcy deberían reimponerse!», manifestó.

Scott exigió que no haya más retrasos y promesas vacías. «Delcy Rodríguez, deje de jugar para ganar tiempo. Ponga fin a la represión, deje de usar fuerzas de seguridad contra venezolanos inocentes y libere a todos los prisioneros políticos, incluyendo los que todavía están tras las rejas a pesar de la llamada ‘Ley de Amnistía'», demandó Rick Scott.

Finalmente, el senador puntualizó que el pueblo venezolano «está harto de una dictadura que sigue violando sus derechos otorgados por Dios». «Estados Unidos está observando cada movimiento», concluyó.

El pueblo venezolano merece LIBERTAD REAL, oportunidad, seguridad, estabilidad y un salario digno, pero Delcy Rodríguez lo ha prometido todo y no ha cumplido NADA. ¡Las sanciones contra Delcy deberían reimponserse! Ya basta de retrasos y de promesas vacías. Delcy Rodriguez: Deje… https://t.co/KOVslJEqmh — Rick Scott (@SenRickScott) April 11, 2026

LEVANTAMIENTO DE SANCIONES A DELCY RODRÍGUEZ

El miércoles 1 de abril, el Gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones que había impuesto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro sacó a Rodríguez de su lista de individuos sancionados, donde había entrado en septiembre de 2018, bajo el primer mandato de Donald Trump.

La medida es el último paso en el deshielo de las relaciones entre Washington y Caracas, tras la captura por parte de Washington de Nicolás Maduro, que enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico.

Por su parte, Delcy Rodríguez valoró la decisión de Estados Unidos de retirarla de la lista de sancionados.

Al mismo tiempo, manifestó su deseo para que esto lleve al levantamiento de las medidas impuestas por Washington contra su país, flexibilizadas en los últimos meses de acercamientos entre ambas naciones, que reanudaron sus vínculos diplomáticos.