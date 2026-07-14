VIDEO: Las polémicas declaraciones del subsecretario de EEUU sobre María Corina y su regreso a Venezuela

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, aseguró este martes, 14 de julio, que no se opone al regreso de la opositora María Corina Machado a Venezuela y reiteró que «todos los venezolanos en el exilio deben poder retornar al país».

Durante una sesión informativa ante el Congreso estadounidense, el funcionario insistió además en la necesidad de avanzar hacia elecciones democráticas, aunque descartó que puedan celebrarse en medio de la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio.

«Todos conocemos y admiramos a María Corina. Nosotros no nos oponemos a su regreso. Ella no es una prisionera», expresó Kozak.

Aclaró, sin embargo, que la prioridad inmediata de Estados Unidos es atender la crisis humanitaria dejada por el desastre natural tras los terremotos.

El subsecretario reiteró que la posición del Gobierno estadounidense es que todos los exiliados venezolanos, empezando por Machado, puedan regresar libremente.

Asimismo, reconoció avances parciales en ese frente, pero admitió que el proceso sigue incompleto, ya que dijo que persisten unos 400 presos políticos que deben ser liberados y que todavía hay exiliados sin poder volver al país.

“Todos conocemos y admiramos a María Corina. Nosotros no nos oponemos a su regreso. Ella no es una prisionera”, dijo Michael Kozak, alto funcionario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en una sesión del Congreso de Estados Unidos el Martes.

“Nuestra… pic.twitter.com/hptoPKDFLD — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) July 14, 2026

INTERCAMBIO CON RICK SCOTT

La audiencia también dejó momentos de tensión cuando el senador republicano Rick Scott expresó su preocupación por el rumbo del proceso político venezolano y advirtió que la ciudadanía está perdiendo la confianza en la estrategia de la Administración, al considerar que Delcy Rodríguez busca ganar tiempo.

Kozak respondió que EEUU no pretende precipitar unas elecciones sin garantías, pero tampoco permitir que el proceso se dilate de forma indefinida, pues sin un gobierno democrático no habrá inversión a largo plazo en el país, argumentó.

«No queremos elecciones demasiado pronto, cuando no se puedan hacer porque hay que cambiar muchas cosas; pero tampoco queremos elecciones tan lejos. La gente no va a invertir a largo plazo si no hay un gobierno democrático», señaló.

«No queremos que esto se alargue, pero tampoco queremos hacerlo en el medio de un terremoto», sostuvo.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), publicó en sus redes sociales el balance actualizado hasta este martes, 14 de julio, de los terremotos. A casi tres semanas de la tragedia, la cifra de fallecidos llegó a 4.734, un aumento de 173 respecto al reporte del lunes.

La cantidad de personas rescatadas se mantuvo estable en 6.462, al igual que el número de heridos, que continúa en 16.740, mientras que los pacientes atendidos ascendieron a 33.652.

Rodríguez precisó además que las autoridades han brindado asistencia a 128.324 familias afectadas por los sismos. La cifra de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907.

En paralelo, 20.903 personas permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno, un número que refleja la magnitud del desplazamiento provocado por el doble terremoto.