VIDEO: Las ‘claves’ del regreso de María Corina, según el periodista español David Alandete

El corresponsal del diario español ABC en EEUU, David Alandete, dio a conocer este domingo ‘las claves’ del regreso al país, de la dirigente opositora, María Corina Macado este domingo 25 de octubre.

Mediante un video de más de seis minutos, difundido por sus redes sociales, Alandete insistió en que el principal obstáculo para el retorno de Machado era la administración de Delcy Rodríguez.

“Después de meses, desde junio, de resistencias, de viajes por mar, por tierra, por aire, se ha producido este regreso”, dijo el reportero, quien ratificó que el Gobierno de Donald Trump autorizó el retorno.

Según Alandete, “el bloqueo oficial, la negativa de ese regreso ha estado en el régimen de Delcy Rodríguez”. Agregó que, sus fuentes en la Casa Blanca le confirmaron que Rodríguez habría ofrecido “entregarle todo, absolutamente todo lo que Trump le pide (…) a cambio de mantener a distancia a María Corina Machado”.

Incluso, sostuvo que “Delcy Rodríguez llegó a cerrar el espacio aéreo de Venezuela para que la señora Machado no pudiera tomar un vuelo comercial de Copa, desde Panamá a su país”.

Reiteró que ni el gobierno de Delcy Rodríguez, ni ninguno de sus funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello, “tienen ningún tipo de autotomía, hacen lo que se les dice”.

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Expresó, por ejemplo, que a “Rodríguez se le ha ordenado hacer una serie de reformas dentro del estamento militar, una serie de conversaciones con la oposición y ahora, permitir el regreso de Machado”.

Informó que la dirigente opositora “es una de las personas más vigiladas”, tanto en Estados Unidos, como fuera de ese país.

Repitió que diversas personalidades en EEUU recomendaron a Trump apuntalar a Delcy Rodríguez en el poder “para favorecer un cambio del chavismo desde adentro”.

También recordó que Trump, desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, lo destaca a cada rato, como un logro de su gobierno, además de las excarcelaciones de presos políticos y otros cambios registrados en el país.

Aclaró que, paralelamente al regreso de Machado, “EEUU va a seguir con el apoyo a Delcy Rodríguez y con el horizonte electoral en el 2028”.

LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Alandete lanzó otro dato. Y es que, al permitir el regreso de Machado, “Trump se quita un problema de encima”, relacionado con las elecciones de medio término de noviembre.

Aseveró que congresistas le advertían al mandatario estadounidense que seguir mirando a otro lado, mientras le bloquean el regreso a Machado, iba a verse reflejado en las elecciones.

De hecho, dijo que ya “está perjudicado en las encuestas y los republicanos ya lo están, con las redadas del ICE contra los migrantes”.