Rubio habló del papel de EEUU en el regreso de María Corina y lo que espera que suceda en Venezuela

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, indicó este domingo que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es el resultado de las conversaciones entre sectores en el país, la cuales, destacó cuentan con el respaldo de Washington.

En un mensaje en X, el alto funcionario también valoró que estas negociaciones han arrojado en la liberación de cientos de presos políticos. También el retorno de otras figuras políticas a Venezuela.

«Las condiciones que permiten el regreso seguro de la señora María Corina Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por EEUU, que ya han logrado la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política», dijo.

Asimismo, Rubio precisó que Estados Unidos espera que las libertades de todos los sectores de la política venezolana se respeten. También que todos los actores políticos «apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en treinta años de lograr pacíficamente no solo una elección libre y justa, sino una democracia duradera».

Instantes antes, el presidente de EEUU, Donald Trump, también se refirió a María Corina Machado tras su regreso a Venezuela, al calificarla como «una mujer agradable» y expresar que espera que esté a salvo.

A las afueras de la Casa Blanca, el mandatario también la describió como alguien agradable, pero reafirmó que les está yendo «realmente bien» en Venezuela.

The conditions allowing for the safe return of Ms. Machado to Venezuela is the direct result of the U.S. supported reconciliation talks which has already seen hundreds of political prisoners freed and hundreds of political opposition figures return from exile. The United States… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2026

«Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela», expresó el gobernante.

David Alandete, corresponsal de ABC en la Casa Blanca, informó que el regreso de María Corina Machado fue posible gracias al apoyo de varios países, en especial de EEUU.

Funcionarios de la Administración Trump, como el subsecretario de Estado Christopher Landau, defendieron internamente la necesidad de apoyar el regreso de Machado, según Alandete.