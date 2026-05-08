VIDEO | La pesadilla de un futbolista venezolano del Atlanta United: su papá fue detenido por ICE

El padre del futbolista venezolano Moisés Tablante, centrocampista del Atlanta United, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), en Estados Unidos, tras una parada de tráfico.

Durante una entrevista concedida a N+Univisión, el propio futbolista precisó que su padre terminó arrestado por ICE el pasado 30 de abril.

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Según relató, todo sucedió mientras su padre viajaba de Florida hacia Georgia por motivos de trabajo, cuando durante una parada de inspección en carretera, donde las autoridades revisan mercancía y documentación de conductores, los agentes le solicitaron sus papeles migratorios.

La familia aseguró que el venezolano tenía un caso de asilo en trámite y toda su documentación estaba «al día y en regla», incluida su licencia de conducir.

«Yo salgo de entrenar y tengo un montón de mensajes en mi celular, de mi mamá, de mi hermana, mil llamadas. Nos enteramos porque tuvimos que buscarlo en una página web», dijo Moisés.

«De momento no me lo creía. Me entró la incertidumbre de qué iba a pasar», agregó el futbolista venezolano.

Asimismo, Moisés recordó que su familia llegó a Estados Unidos en 2016, dejando atrás su vida en Venezuela para ofrecerle un futuro más seguro.

Confesó, que pese a lo difícil de la situación, intenta mantenerse fuerte mientras su padre continúa bajo custodia.

@univision34atlanta El futbolista del Atlanta United FC pidió la liberación de su padre, detenido por ICE mientras viajaba de Florida a Georgia. El jugador venezolano relató el momento en que recibió la noticia y afirmó que busca reunir nuevamente a su familia. ♬ original sound – Univision Atlanta – Univision Atlanta

EL FÚTBOL COMO «REFUGIO EMOCIONAL»

Su entrenador le ha recomendado usar el fútbol como refugio emocional, aunque reconoce que la preocupación es constante.

«Trato de ser lo más positivo y tranquilo posible para cuando llegue la hora de actuar, o de hablar con mi papá por teléfono, mantener ese sentimiento de liderazgo que todo va a estar bien», expresó.

«Para quienes conocen a mi padre, saben que es un hombre profundamente trabajador, dedicado, un amigo incondicional y, sobre todo, el pilar de nuestra familia», destacó.

El futbolista también difundió un mensaje público en una campaña de GoFundMe para recaudar fondos destinados a honorarios legales y al pago de una posible fianza.

Allí describió a su padre como un hombre trabajador, solidario y pilar de la familia, que levantó un pequeño negocio de charcutería «con sudor, honestidad y sacrificio».

Hasta el momento, lo que se detalló, es que el abogado encargado del caso ha presentado la solicitud de fianza ante el juez, y la familia Tablante permanece a la espera de una respuesta en los próximos días.