La solicitud de Rick Scott tras confirmarse muerte del preso político Víctor Hugo Quero

El senador estadounidense Rick Scott exigió este viernes, 8 de mayo, la restitución inmediata de las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras repudiar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas.

Se trata de un deceso que —según confirmó el propio chavismo— ocurrió hace casi un año sin ser informado a su familia.

«Estados Unidos debe reimponer de inmediato las sanciones contra Delcy Rodríguez. Víctor Hugo Quero Navas fue secuestrado, torturado, aislado y asesinado por los malvados matones de Maduro», escribió Scott en su cuenta de la red social X.

«Durante 16 meses, su madre Carmen buscó de prisión en prisión respuestas. Mientras el régimen, ocultaba la horrenda verdad: Víctor Hugo había sido asesinado y enterrado nueve meses antes por los mismos matones que lo tenían en custodia», agregó el funcionario de los Estados Unidos.

Asimismo, Scott reiteró que los responsables deberán enfrentar a la justicia internacional y, que la comunidad democrática, no puede tolerar que crímenes de esta naturaleza queden sin consecuencias.

Además, el senador también insistió en la liberación de todos los presos políticos, incluidos los desaparecidos.

«La brutalidad de la dictadura de Maduro, ahora liderada por Delcy Rodríguez, no conoce límites. Delcy Rodríguez debe dar respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo. Y déjenme ser claro. Todo prisionero político en Venezuela, incluidos los desaparecidos, debe ser liberado ahora. Cada persona responsable de este crimen contra la humanidad será llevada a rendir cuentas», sentenció.

El caso se conoció en medio de la transición forzada que vive Venezuela desde el pasado 3 de enero, cuando Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante un operativo militar estadounidense, que lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

The United States must immediately reimpose sanctions on Delcy Rodríguez. VÍCTOR HUGO QUERO NAVAS was kidnapped, tortured, isolated, and killed by Maduro’s evil thugs. For 16 months, his mother Carmen searched from prison to prison looking for answers while the regime hid the… pic.twitter.com/v4WvZPI4m7 — Rick Scott (@SenRickScott) May 8, 2026

LE NEGARON AMNISTÍA ESTANDO MUERTO

En tanto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también condenó la muerte de Quero Navas. Señalaron, que el Estado venezolano, «se burló de su familia» al negarle la amnistía por supuestamente no calificar como beneficiario, cuando ya había fallecido.

Según la ONG Foro Penal, el preso político había sido detenido en enero de 2025. Señalaron que su arresto estaría vinculado a su pasado institucional, pues «supuestamente» prestó servicio militar en 2023.

Para la oposición, el caso evidencia la urgencia de una depuración institucional y garantías reales para los derechos humanos en Venezuela.