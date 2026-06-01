VIDEO | La amenaza de bomba en un vuelo de EEUU a España que causó pánico en medio del océano Atlántico

Un avión de United Airlines, que cubría la ruta entre Newark (New Jersey) y Palma de Mallorca (España), tuvo que regresar al país norteamericano poco después de iniciar el vuelo y cuando ya estaba sobre el océano Atlántico por una amenaza de bomba, que además resultó ser falsa.

Pero más sorprendente, fue el verdadero motivo que provocó el incidente. Se precisó que todo fue por culpa de un dispositivo electrónico con conexión a Bluetooth.

De acuerdo con medios locales, a las 5:58 de la tarde del sábado, el avión despegó del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) con destino Palma de Mallorca y aproximadamente dos horas después, regresó a la terminal aérea por una «emergencia de seguridad».

Lo que se detalló, es todo se debió a un dispositivo Bluetooth, el cual un pasajero bautizó como ‘bomba’, según informaron los pasajeros a varios medios.

«Dijeron que una persona había hecho algo con el Bluetooth que ponía en peligro la seguridad del vuelo», explicó un pasajero al medio al portal especializado AirLive.

En consecuencia, la tripulación del avión les ordenó que desconectaran todos los dispositivos Bluetooth inmediatamente.

Tras varias solicitudes y un último aviso de un minuto, al menos dos dispositivos se mantuvieron encendidos. Ante la negativa a desconectarlos, los pilotos tomaron la decisión de regresar.

Un vuelo de United Airlines a España regresó a EE.UU. tras una alerta de seguridad provocada por un dispositivo Bluetooth con el nombre ‘BOMB’. La situación comenzó a generar tensión dentro de la cabina cuando los tripulantes advirtieron que, si los dispositivos no eran… pic.twitter.com/Ukg4OWgtJC — 2001online (@2001OnLine) June 1, 2026

TODO QUEDÓ EN UN SUSTO – UN DETENIDO

De acuerdo con una grabación de audio de la conversación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, se precisó que un dispositivo bautizado con «cierta palabra de cuatro letras» originó la amenaza.

Pasajeros explicaron a medios especializados, en aviación, que se trataba de ‘BOMB’, bomba en inglés.

Como explicaron, cualquier usuario puede rebautizar los dispositivos con Bluetooth, como es habitual en los auriculares, y otros dispositivos cercanos conectados pueden ver el nuevo nombre.

Tras aterrizar en Newark, el personal de seguridad evacuó a los pasajeros con sus pasaportes y teléfonos mientras inspeccionaban la aeronave.

Pero pese a la alarma, las autoridades corroboraron que solo se trataba del nombre de un dispositivo y detuvieron al culpable, un adolescente de 16 años.