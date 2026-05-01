VIDEO INÉDITO: el impactante momento cuando hombre que quería atentar contra Trump burló seguridad del Servicio Secreto

La Fiscalía del Distrito de Columbia difundió este jueves, 30 de abril, un video inédito que —según la fiscal Jeanine Pirro—, muestra con claridad al sospechoso Cole Allen disparando a un agente del Servicio Secreto durante el presunto intento de asesinato contra el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

El material audiovisual, presentado previamente ante un tribunal federal, exhibe a Allen corriendo armado con una escopeta a través de un puesto de control y abriendo fuego contra un agente.

Pirro afirmó que las imágenes no dejan espacio para teorías de confusión o «fuego amigo», desmintiendo versiones que circularon tras el ataque.

En concreto, los investigadores creen que el hombre acusado del intento de asesinato del presidente alcanzó a impactar a un oficial del Servicio Secreto, quien se salvó porque portaba un chaleco antibalas.

El video, de alta calidad y reproducido en cámara lenta, permite observar la reacción inmediata de los agentes, quienes respondieron al ataque.

Los fiscales, además explicaron que las grabaciones incluyen escenas de Allen inspeccionando el hotel Washington Hilton un día antes del atentado, lo que refuerza la hipótesis de una planificación meticulosa para matar a Trump.

Según documentos judiciales, el profesor de 31 años viajó desde California hasta Washington en tren para evitar controles de seguridad y reservó dos noches en el hotel para acceder como huésped.

Lo que se detalló, es que portaba una escopeta calibre 12, una pistola .38 y varios cuchillos adquiridos en su estado de origen.

🚨 JUST IN: The DOJ has released HIGH QUALITY security camera footage of attempted Trump assassin Cole Allen SPRINTING through the security checkpoint at WHCA’s dinner This is NOT AI generated, like much of the footage posted this week Secret Service is adamant their agent was… pic.twitter.com/AMAOK6q2HP — Nick Sortor (@nicksortor) April 30, 2026

CARGOS EN SU CONTRA Y SIN DERECHO A FIANZA

Allen fue acusado este lunes de tres delitos federales, entre ellos intento de asesinato del presidente, un delito que puede acarrear cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas.

Este mismo jueves, una jueza del Distrito de Columbia ordenó su detención preventiva sin derecho a fianza, decisión que el acusado aceptó, pese a que su defensa había intentado impugnarla un día antes.

Pirro adelantó durante una entrevista concedida a Fox News que se presentarán más cargos, cuando el caso pase al gran jurado.

El ataque, ocurrido el pasado sábado, provocó la evacuación inmediata de Trump, la primera dama Melania, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y otras autoridades, además de sembrar el pánico entre los cerca de 2.000 asistentes.

Aunque no hubo víctimas, la Fiscalía sostiene que el objetivo de Allen era asesinar al presidente y miembros de su administración, según correos electrónicos programados por el propio acusado antes del ataque.

En tanto, las autoridades continúan reuniendo pruebas, mientras el caso avanza en la justicia federal.