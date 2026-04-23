VIDEO IMPACTANTE: Venezolano murió de un infarto por ‘pánico’ a ICE, así fueron sus últimos minutos de vida

Un video captado por la cámara corporal de un oficial y el propio vehículo del conductor venezolano Ray Barráez muestra los últimos minutos de vida del migrante, quien murió durante una parada de tránsito rutinaria en el condado Seminole, en Florida (EEUU).

De acuerdo con Univisión y diversos medios locales, Barráez, de 50 años, trabajaba como conductor de la plataforma digital Uber cuando fue detenido el pasado sábado por un agente policial mientras cumplía su jornada nocturna.

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Según el reporte preliminar, el venezolano no hablaba inglés, por lo que el oficial le pidió sus documentos para verificar su situación.

En medio de la inspección, el hombre —quien tenía un caso de asilo en curso— comenzó a mostrar signos de angustia y dificultades respiratorias, lo que llevó a los pasajeros a ayudarlo a salir del vehículo y pedir asistencia médica.

El video muestra al oficial intentando brindarle primeros auxilios mientras llegaban los paramédicos, pero los esfuerzos fueron insuficientes.

Barráez falleció en el lugar. Su esposa explicó a medios internacionales que él padecía hipertensión y, que el episodio habría sido desencadenado por un ataque de pánico, motivado por el temor a ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

«El miedo pudo haber provocado el ataque cardíaco», insistió la mujer, durante una entrevista concedida a Telemundo.

¿CUÁL ES LA VERSIÓN POLICIAL?

El Departamento de Policía de Casselberry señaló que se trató de una parada de tránsito rutinaria y que la muerte obedeció a una emergencia médica, sin indicios de uso indebido de la fuerza.

Sin embargo, la difusión del video ha impulsado nuevas preguntas sobre la vulnerabilidad de los migrantes con procesos abiertos y el estrés que enfrentan en situaciones de control policial de este tipo.

Mientras las autoridades continúan revisando el caso, la familia de Ray Barráez exige claridad y justicia.

Su esposa insiste en que la ansiedad generada por su estatus migratorio fue un factor determinante en la tragedia, y pide que se investigue a fondo lo ocurrido para evitar que otros migrantes vivan situaciones similares.

Enfatizó, que el fuerte nerviosismo por la situación migratoria actual en Florida, habría provocado el colapso fatal del hombre, quien trabajaba para sostener a su hijo de 14 años.