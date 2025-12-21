VIDEO: El emotivo homenaje de surfistas y nadadores a las víctimas del atentado de Sídney

Cientos de personas, entre ellos surfistas y nadadores, se congregaron el viernes en Bondi Beach, Sídney, en Australia, para rendir homenaje a las víctimas del mortífero tiroteo del pasado fin de semana, el peor en casi tres décadas.

Los asistentes transformaron la playa en un punto de encuentro donde una multitud de nadadores y surfistas se lanzó al agua. Así, formaron un círculo inmenso que se mecía con las olas suaves.

Los participantes se adentraron en el mar utilizando kayaks y tablas, mientras las personas que permanecieron en la orilla encendieron velas en memoria de los 15 fallecidos. Entre las víctimas figuraba la menor Matilda, de 10 años, cuyo funeral la comunidad celebró el jueves.

Incluso, el gobierno australiano declaró la jornada del viernes como un “día de reflexión” nacional.

La masiva participación ciudadana en los homenajes reflejó la conmoción por el ataque, el cual los perpetradores ejecutaron durante una celebración de Janucá que organizaba la comunidad judía.

The surfing community of of Bondi Beach has held a “paddle out” memorial ceremony to the victims of the Bondi Beach Massacre. Paddle outs are part of surfing culture and originated in Hawaii before spreading to places like California and Australia. Surfers, swimmers,… pic.twitter.com/R3WyYgQLdr — Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2025

El mar de Bondi albergó una gran cantidad de embarcaciones y tablas que simbolizaron la unidad y el duelo colectivo. El primer ministro, Anthony Albanese, instó a la población a encender velas y dedicar un momento de recuerdo a las víctimas, al tiempo que subrayó la importancia de reflexionar ante la violencia.

CONTROL DE ARMAS TRAS EL TIROTEO

En respuesta a la tragedia en Sídney, el Ejecutivo anunció un paquete de medidas para reforzar el control de armas en el país. Esta iniciativa busca retirar cientos de miles de ellas de circulación para proceder a su destrucción.

“Esperamos que cientos de miles de armas de fuego sean recolectadas y destruidas a través de este plan”, afirmó Albanese en una rueda de prensa.

Además, el Ejecutivo impulsará la creación de un registro nacional de armas y limitará la cantidad de esta clase de objetos a poseer. Estas acciones forman parte de un refuerzo integral de la política de control de armas, reseñó Infobae.

Según datos oficiales, Australia cuenta actualmente con más de cuatro millones de armas de fuego en manos privadas. El endurecimiento de la legislación se enmarca en una tradición de respuesta firme que el país aplica ante tragedias como la de Sídney.