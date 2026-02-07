EEUU

VIDEO IMPACTANTE | Todos se reían: adolescente de Florida fue arrestado por prender fuego a un amigo

Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
El incidente ocurrió en Lake Kerr, Florida, el 11 de enero, según los registros policiales. / Captura de video

Un impactante caso impactó a la comunidad del condado de Marion, en Florida (EEUU), luego de que un adolescente –de 17 años– fuera arrestado por prender fuego a un amigo durante una reunión cerca de una fogata.  

De acuerdo con la información difundida por People, el joven, identificado como Bradey Ming enfrenta un cargo de agresión agravada tras difundirse un video en el que se observa cómo manipula una lata de gasolina antes de rociar a otro menor y provocar que se incendiara.  

Lo que se detalló, es que el incidente ocurrió el pasado 11 de enero en la isla Kauffman, en el lago Kerr, según documentos judiciales. 

El video, obtenido por medios locales como WOFL y WCJB, muestra a un grupo de adolescentes riendo mientras Ming sostiene el bidón de gasolina y, presuntamente, pregunta a la víctima: “¿Quieres que te prendan fuego?”. 

Segundos después, se ve cómo una estela de gasolina conduce hasta la silla donde estaba sentado el menor, quien termina envuelto en llamas. Fue en ese momento, cuando los presentes le gritan que salte al lago para apagar el fuego, mientras la grabación continúa. 

¿QUÉ SE SABE DE LA VÍCTIMA?  

La víctima, cuyo nombre no ha sido revelado por ser menor de edad, fue hospitalizada –en el Hospital UF Health Shands en Gainesville– con quemaduras de segundo grado en las manos, brazos y parte posterior de las piernas.  

Inicialmente, el niño dijo a sus padres que se había quemado accidentalmente al intentar arrojar una botella con gasolina al fuego, pero la versión cambió cuando su padre obtuvo el video y lo entregó a las autoridades.  

En una entrevista posterior con un detective, el menor afirmó que él y Ming estaban bebiendo alcohol junto a otros adolescentes, cuando el acusado comenzó a “jugar” con el fuego. 

De acuerdo con la declaración jurada, el niño aseguró no entender por qué Ming lo atacó, ya que no habían discutido y la situación era aparentemente tranquila.  

También confesó que intentó encubrir lo sucedido, porque Ming le pidió que no informara a sus padres. Un testigo corroboró la versión de la víctima, indicando que el grupo había encendido una fogata por el frío y Ming dejó una estela de gasolina antes de rociar directamente al menor. 

Ming se entregó a la policía después de abrazar a su madre llorando en un estacionamiento, según el video de su arresto. / Captura de video

¿QUÉ DIJO MING?  

Las autoridades señalaron que no encontraron indicios de que Ming actuara con intención maliciosa previa, aunque el acto derivó en lesiones graves.  

Informaron que el adolescente se entregó voluntariamente y fue captado en video abrazando a su madre entre lágrimas antes de ser llevado bajo custodia.  

Actualmente, permanece detenido sin derecho a fianza en el condado de Marion, mientras avanza el proceso judicial por el delito de agresión agravada. 

