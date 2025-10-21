EEUU

VIDEO IMPACTANTE: Intentaba huir de la policía pero terminó arrollado en plena autopista de California

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Una intensa persecución policial en Los Ángeles, en California (EEUU) terminó en tragedia, cuando un sospechoso al volante de una camioneta presuntamente robada fue atropellado fatalmente en plena autopista tras saltar del vehículo en movimiento. 
La persecución fue iniciada poco después de las 8:30 p.m. por la División Newton del LAPD / Captura de video

Una intensa persecución policial en Los Ángeles, en California (EEUU), terminó en tragedia cuando un sospechoso al volante de una camioneta presuntamente robada fue atropellado fatalmente en plena autopista tras saltar del vehículo en movimiento. 

Contents

Como se constata por medio de un video y datos proporcionados por los medios locales, el incidente ocurrió poco después de las 8:30 de la noche, cuando oficiales de la División Newton del Departamento de Policía de Los Ángeles iniciaron la persecución que culminó en la autopista 110, cerca de Montecito Heights. 

Leer Más

Conmoción en Minnesota: Congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados a tiros dentro de su casa
«Su vida estaría en peligro»: Díaz-Balart solicitó al Gobierno de Trump no deportar al expreso político venezolano Gregory Sanabria
Bomberos ganan terreno contra el cuarto megaincendio más grande registrado en California

LEA TAMBIÉN: HORROR EN FLORIDA: MAESTRA LLAMÓ AL 911 PARA DEPORTAR QUE «PERDIÓ LA CABEZA« Y «MATÓ» A SU HIJO CON AUTISMO

Según el reporte oficial, el conductor intentó escapar por la ventanilla del lado izquierdo del camión de mudanzas que conducía.  

Al aterrizar en el divisor central de la autopista, cayó en los carriles contrarios. Terminó brutalmente impactado por al menos dos vehículos que circulaban en dirección sur.  

La escena fue rápidamente asegurada por los agentes, quienes cerraron el tráfico en ambos sentidos y rodearon al sospechoso en un intento por brindarle auxilio. 

Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) intentaron maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.  

Los oficiales prestaron auxilio hasta que llegaron los paramédicos / Captura de video

Sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas cubrieron al individuo con una sábana, confirmando su fallecimiento.  

La identidad del sospechoso no ha sido revelada. Se desconoce si tenía antecedentes penales o si estaba armado en el momento de la persecución. 

Dentro de la camioneta no se encontraron otras personas, pero sí un perro, lo que llevó a las autoridades a contactar al control de animales para su rescate.  

CAOS TOTAL  

No se ha informado si el animal sufrió lesiones. Mientras tanto, los carriles de tráfico en dirección norte y sur fueron paralizados. Esto generó un cierre total en la zona entre la Avenida 43 y la Avenida 52, que se extendió por aproximadamente seis horas. 

En consecuencia, la Patrulla de Carreteras de California emitió una alerta cerca de las 10:00 de la noche, instando a los conductores a evitar el área y manejar con precaución. 

Las autoridades agradecieron la paciencia de los ciudadanos, mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.  

El canal Sky 5 transmitió en directo la persecución, cuyas imágenes han generado conmoción entre los televidentes y muchos cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en persecuciones urbanas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Sin acuerdo a la vista: el cierre del Gobierno de EEUU entró en una fase crítica por estos motivos
EEUU
Influencer murió tras dar a luz en su casa: «Sufrió una complicación extremadamente rara»
Caraota Show
En vísperas de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su esperanza de alcanzar un “buen” acuerdo comercial con su homólogo chino, Xi Jinping. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de cancelar la anunciada reunión con el mandatario asiático.  
Trump advirtió que podría cancelar reunión prevista con Xi Jinping en Corea del Sur
EEUU