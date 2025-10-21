VIDEO IMPACTANTE: Intentaba huir de la policía pero terminó arrollado en plena autopista de California

Una intensa persecución policial en Los Ángeles, en California (EEUU), terminó en tragedia cuando un sospechoso al volante de una camioneta presuntamente robada fue atropellado fatalmente en plena autopista tras saltar del vehículo en movimiento.

Como se constata por medio de un video y datos proporcionados por los medios locales, el incidente ocurrió poco después de las 8:30 de la noche, cuando oficiales de la División Newton del Departamento de Policía de Los Ángeles iniciaron la persecución que culminó en la autopista 110, cerca de Montecito Heights.

Según el reporte oficial, el conductor intentó escapar por la ventanilla del lado izquierdo del camión de mudanzas que conducía.

Al aterrizar en el divisor central de la autopista, cayó en los carriles contrarios. Terminó brutalmente impactado por al menos dos vehículos que circulaban en dirección sur.

La escena fue rápidamente asegurada por los agentes, quienes cerraron el tráfico en ambos sentidos y rodearon al sospechoso en un intento por brindarle auxilio.

Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) intentaron maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas cubrieron al individuo con una sábana, confirmando su fallecimiento.

La identidad del sospechoso no ha sido revelada. Se desconoce si tenía antecedentes penales o si estaba armado en el momento de la persecución.

Dentro de la camioneta no se encontraron otras personas, pero sí un perro, lo que llevó a las autoridades a contactar al control de animales para su rescate.

CAOS TOTAL

No se ha informado si el animal sufrió lesiones. Mientras tanto, los carriles de tráfico en dirección norte y sur fueron paralizados. Esto generó un cierre total en la zona entre la Avenida 43 y la Avenida 52, que se extendió por aproximadamente seis horas.

En consecuencia, la Patrulla de Carreteras de California emitió una alerta cerca de las 10:00 de la noche, instando a los conductores a evitar el área y manejar con precaución.

Las autoridades agradecieron la paciencia de los ciudadanos, mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.

El canal Sky 5 transmitió en directo la persecución, cuyas imágenes han generado conmoción entre los televidentes y muchos cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en persecuciones urbanas.