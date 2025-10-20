Horror en Florida: Maestra llamó al 911 para reportar que «perdió la cabeza» y «mató» a su hijo con autismo

Una llamada al 911 realizada el pasado domingo, 19 de octubre, por Justine Mroz, una maestra de escuela pública en el condado Pasco, en Florida (EEUU), alertó a las autoridades sobre la muerte de su propio hijo.

De acuerdo con la información citada por People y otros medios de comunicación locales, el incidente ocurrió en la zona de Drexel Road, cerca de Land O’ Lakes, y fue reportado alrededor de las 9:50 de la mañana por la propia madre.

Sin embargo, lo que comenzó como una solicitud de auxilio terminó en una investigación criminal que ha conmocionado a la comunidad educativa y al vecindario local.

Mroz, de 40 años, terminó arrestada ese mismo día y enfrenta cargos por homicidio en segundo grado, lo que indica que la muerte del menor no fue premeditada, según expertos legales.

Las autoridades todavía no han revelado detalles específicos sobre cómo ocurrió el crimen ni la causa oficial de la muerte, ya que la investigación sigue en curso. Pero, la Oficina del Alguacil del Condado Pasco confirmó el arresto y señaló que la madre fue quien inicialmente alertó sobre el hecho.

¿QUÉ SE SABE HASTA AHORA?

De acuerdo con la versión reseñada por FOX 13, la Oficina del Sheriff de Pasco afirmó que Mroz llamó al 911 y, supuestamente les dijo a los operadores, que había matado a su hijo y, que intentaba además suicidarse.

Asimismo, los agentes informaron que el niño terminó trasladado en helicóptero al hospital, donde falleció.

Según los documentos judiciales, Mroz declaró a los investigadores que se produjo un «incidente violento» con su hijo, quien tenía autismo. Además, presuntamente admitió ante los investigadores que «perdió la cabeza».

¿QUÉ SE SABE DE LA MAESTRA?

Según lo apuntado por los mencionados medios entre otros, Mroz es maestra en las escuelas del condado de Pasco. En concreto, impartió clases en una escuela de 6.º a 12.º grado.

«Las Escuelas del Condado de Pasco pueden confirmar que Justine Mroz es empleada de las Escuelas del Condado de Pasco», declaró el distrito escolar al medio local WFLA.

«Ha sido arrestada por la Oficina del Sheriff de Pasco y no estará presente en ningún campus escolar. De acuerdo con la política de las Escuelas del Condado de Pasco y las leyes de privacidad de los empleados, no se proporcionará información adicional por el momento», se agregó.

Por su parte, en la misma declaración, se aclaró que trabajaba con el distrito como itinerante, no como maestra de aula.

«En nombre de toda la familia de las Escuelas del Condado de Pasco, expresamos nuestras más sinceras condolencias a todos los que están de luto. Estamos desplegando equipos de crisis para brindar atención y apoyo a las personas afectadas por este desgarrador suceso», se puntualizó a través de dicha declaración.

PRÓXIMA AUDIENCIA

En tanto, un juez fijó la audiencia de prisión preventiva de Mroz para el próximo 27 de octubre. El estado dijo que tiene la intención de solicitar que permanezca tras las rejas hasta su juicio.