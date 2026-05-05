Condenan a muerte al exrepartidor de FedEx que asesinó brutalmente a una niña ‘tras un ataque de pánico’

Un jurado de Texas (EEUU) sentenció a muerte a Tanner Horner, el exrepartidor de FedEx que secuestró y asesinó a una niña identificada como Athena Strand, de siete años, en un crimen que estremeció a todo el país norteamericano.

La decisión llegó este martes, 5 de mayo, tras un juicio altamente mediático y cargado de pruebas que mostraron los últimos momentos de la menor, quien fue asesinada en noviembre de 2022.

Horner, de 34 años, se había declarado culpable el pasado 7 de abril, por lo que el jurado solo debía decidir entre cadena perpetua o pena capital.

Según los fiscales, el hombre acudió a entregar un paquete a la casa del padre de Athena, en Paradise, cerca de Dallas, cuando decidió secuestrar a la niña y estrangularla dentro de su camioneta.

Lo que detallaron, es que el cuerpo fue hallado dos días después, a casi 10 kilómetros del hogar familiar.

DETALLES PERTURBADORES

Durante el juicio, que se extendió por unas tres semanas, se presentaron videos del interior del vehículo que mostraban la interacción final entre Horner y la víctima, visiblemente aterrorizada.

De hecho, el jurado se derrumbó en lágrimas, mientras se reproducían imágenes de Horner matando a la niña de siete años

Según una orden de detención, Horner declaró a las autoridades que estranguló a Athena después de atropellarla accidentalmente con su furgoneta mientras realizaba una entrega.

Asimismo, Horner afirmó a los investigadores que Athena no resultó gravemente herida tras atropellarla al dar marcha atrás, pero que entró en pánico y la metió en su furgoneta.

Horner agregó que no quería que ella le contara a su padre lo que había pasado, por lo que primero intentó romperle el cuello a la niña y, cuando eso no funcionó, la estranguló con las manos en la parte trasera de la furgoneta, según la orden.

La fiscalía calificó el caso como «lo peor de lo peor» y subrayó la ausencia de arrepentimiento por el brutal asesinato.

🚨 BREAKING — IT’S OFFICIAL: Former FedEx driver Tanner Horner who killed 7-year-old girl Athena Strand sentenced to CAPITAL PUNISHMENT, he will finally be executed for his brutal crimes against her GOOD RIDDANCE, scum. This is massively overdue. Justice is served 🙏🏻 But the… pic.twitter.com/fBNtDOeHzb — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 5, 2026

CONDENADO A MUERTE

La defensa, por su parte, pidió cadena perpetua alegando que Horner tuvo una infancia marcada por abusos y padecía trastornos mentales.

Sin embargo, el jurado, tras escuchar a familiares de la víctima y del acusado, deliberó solo tres horas antes de imponer la pena de muerte por inyección letal.

Horner recibió el veredicto sin mostrar emociones y respondió brevemente al juez sobre el proceso de apelación automática.

ALERT: Jury broke down in tears today while footage of Tanner Horner killing 7-year-old Athena Strand was played. They were also shown footage of Horner telling his boss that he had “thrown up” in the truck, requesting the same vehicle the next day. The footage of the abduction… pic.twitter.com/r8h7Uso9f7 — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) April 16, 2026

FAMILIA DE ATHENA

Tras la sentencia, Elijah Strand, tío de Athena, dirigió un mensaje directo al asesino, afirmando que destruyó a una familia y apagó la vida de una niña que confiaba en el mundo.

«Usted no se llevó solo una vida, destruyó una familia. Se llevó a una niña que confiaba en el mundo y pagó esa inocencia con violencia. Eligió causar un dolor que durará generaciones. Quiero que sepa que usted no es nada», afirmó.

En tanto, la madre de la menor, Maitlyn Gandy, ha impulsado la creación de una ONG en su honor y promovió la «alerta Athena», un mecanismo que permite activar avisos de menores desaparecidos en un radio de 160 kilómetros incluso sin pruebas iniciales, con el fin de evitar tragedias similares.