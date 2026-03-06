VIDEO IMPACTANTE: Estudiante de piloto causó destrozos al estrellarse su avión contra varias casas, hay heridos

Una avioneta se estrelló contra casas de un barrio residencial en el norte de Phoenix (EEUU), dejando tres personas hospitalizadas y dos viviendas seriamente dañadas.

De acuerdo con la información difundida por 12 News, el impacto ocurrió este miércoles en un vecindario cercano al Aeropuerto Phoenix Deer Valley, donde la aeronave – un avión ligero Piper PA-28 Cherokee– terminó detenida entre los patios y techos de varias casas.

Las autoridades confirmaron que, pese a la violencia del choque, todas las personas heridas se encuentran en condición estable.

A bordo viajaban un instructor de vuelo y un estudiante piloto, quienes regresaban al aeropuerto tras experimentar problemas mecánicos poco después del despegue.

Lo que se precisó, es que ambos fueron trasladados a un hospital sin lesiones que comprometieran su vida.

Dentro de la vivienda impactada, un residente también resultó herido y fue llevado a un centro médico, igualmente en condición estable.

Sin embargo, el accidente obligó a evacuar a cinco residentes cuyas casas quedaron parcialmente dañadas. De hecho, la Cruz Roja Americana está brindando asistencia temporal mientras se evalúan los daños estructurales.

Un video del lugar muestran restos del fuselaje colgando del techo de una de las viviendas y fragmentos de la aeronave esparcidos en patios cercanos, en clara evidencia del violento impacto.

De momento, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ya iniciaron una investigación para determinar la causa del accidente.

Las autoridades esperan emitir un informe preliminar en las próximas semanas, mientras los residentes afectados comienzan a recuperarse del susto y evaluar los daños materiales que dejó este inusual y alarmante incidente aéreo.

NEW: A north Phoenix neighbor shared with me surveillance footage of a plane crash this morning. The FAA says a Piper PA-28 plane went down at 7:20 AM this morning near Deer Valley and Cave Creek Rds. Both people on board survived. Major damage to two homes. @12News pic.twitter.com/tDghd5mtxi — Sean Rice (@SeanRiceTV) March 5, 2026

TODO QUEDÓ GRABADO POR UN VECINO

Una cámara de seguridad de un vecino captó el momento exacto en que el avión golpeó la casa. Joel Tumulak, residente del área desde hace 15 años, relató que inicialmente no escuchó el choque, pero sí notó la rápida llegada de patrullas, ambulancias y camiones de bomberos.

Al revisar las imágenes de su cámara, confirmó que la aeronave había impactado directamente en su cuadra, algo que nunca había presenciado pese a vivir tan cerca del aeropuerto.

«Pensé que era solo algo pequeño, pero salí y cuando supe que un avión había chocado contra tres casas de mi cuadra», comentó.