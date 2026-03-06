EEUU

Escándalo en EEUU: Hombre que mató al «violador» de su hija ganó primarias con amplia mayoría para un importante cargo

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
Aaron Spencer, de 37 años, está acusado de matar al presunto violador de su hija en octubre de 2024 / Cortesía: Dar Enviar Ir

Aaron Spencer, un padre de Arkansas (EEUU) acusado de matar al presunto violador sexual de su hija adolescente, se convirtió en el centro de la polémica tras ganar las primarias republicanas para sheriff del condado de Lonoke.  

De acuerdo con datos citados por People y otros medios de comunicación, con un 53,5 % de los votos, según resultados preliminares, Spencer superó al actual sheriff y avanzó a las elecciones generales, donde se enfrentará al demócrata Brian Mitchell Sr.  

Sin embargo, su victoria desató una mezcla de manifestaciones de apoyo, indignación y preocupación en una comunidad profundamente dividida por el caso. 

El episodio que lo llevó a la atención pública ocurrió en octubre de 2024, cuando Spencer presuntamente disparó y mató a Michael Fosler, de 67 años, a quien encontró con su hija adolescente.  

En ese momento, Fosler estaba en libertad bajo fianza y enfrentaba 43 cargos criminales relacionados con la menor, incluidos delitos de agresión sexual.  

Spencer, de 37 años, ha defendido públicamente sus acciones, presentándose como un padre que actuó cuando “el sistema falló”.  

En un video publicado en octubre, afirmó que su experiencia personal le permitió ver las deficiencias del sistema judicial y de las fuerzas del orden, y que su candidatura busca corregir esas fallas.  

«Soy el padre que actuó para proteger a su hija cuando el sistema falló», dijo Spencer en un video de Facebook. «Y a través de mi propia lucha por la justicia, he visto de primera mano las fallas de las fuerzas del orden y de nuestro tribunal de circuito. Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras otros enfrentan estas mismas fallas», sostuvo.  

SE DECLARÓ INOCENTE  

Sin embargo, el proceso judicial sigue en curso. Spencer fue acusado de asesinato en segundo grado y se declaró inocente, según la información manejada por CNN.  

El juicio, inicialmente previsto para enero, fue pospuesto y será retomado por un juez retirado tras la recusación del magistrado anterior.  

De hecho, una audiencia está programada para finales de este mes, momento en el que se fijará una nueva fecha para el juicio.  

En octubre de 2024, Spencer presuntamente disparó y mató a Michael Fosler, de 67 años / Facebook

¿PODRÁ SE JEFE DE LA POLICÍA SI LO CONDENAN?  

De ser declarado culpable, la ley de Arkansas le impediría ejercer como sheriff, incluso si ganara las elecciones generales. 

En tanto, la candidatura de Spencer ha polarizado al condado de Lonoke.  

Algunos votantes expresaron a CNN que apoyan su promesa de reformar el sistema legal en materia de abuso sexual, mientras que otros temen que su historial y las circunstancias del caso lo hagan inadecuado para un cargo que exige equilibrio emocional y respeto estricto por la ley.  

Una residente de Cabot, llamada Lia Bell, resumió esta preocupación al señalar que, aunque comprende el dolor del padre, no desea a alguien “que se deje llevar por las emociones” al frente de la fuerza policial.

