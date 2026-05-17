EN ARIZONA: Descubrió que su novia adolescente estaba embarazada y la decisión que tomó dejó a todos horrorizados

Un hombre disparó mortalmente a su novia adolescente de 16 años, luego de descubrir que estaba esperando un hijo suyo, dejando horrorizados a los habitantes de la pequeña población de Buckeye en Arizona.

El victimario, quien amenazó de muerte repetidamente a la joven al enterarse del embarazo, quedó identificado como Michael Sánchez, de 18 años, a quien detuvieron tras el incidente. Por su parte, la víctima respondía al nombre de Rylee Montgomery.

En el tiroteo salieron heridas dos amigas de la occisa, una de ellas de 17 años que casualmente también estaba embarazada, mientras que Montgomery y su bebé nonato fallecieron en el lugar.

El medio estadounidense The New York Post, precisó que los hechos ocurrieron alrededor de las 8:15 pm del jueves 14 de mayo.

Según la policía, una de las amigas de Montgomery recibió al menos tres disparos. La otra, que también estaba encinta, recibió un disparo por la espalda. Ambas fueron trasladadas de urgencia a un hospital local en estado crítico.

Las autoridades indicaron que la joven embarazada herida, dio a luz a su bebé varón, con tan solo 25 semanas de gestación.

QUÉ DIJO LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA

“Nuestra dulce niña fue víctima de un chico controlador”, escribió Amy, la madrastra de Montgomery, en una página de GoFundMe, donde pide colaboración para su funeral y entierro.

Alegó que Sánchez se tornó violento en febrero después de que la adolescente ultimada quedara embarazada y se negara a sus escalofriantes exigencias de “matar al bebé”.

“Al principio fue muy dulce y amable con ella. Pero en cuanto la dejó embarazada en febrero, todo se acabó. Después de decirle que abortara, cuando se negó, arremetió contra ella con furia, amenazándola en repetidas ocasiones. Incluso llegó a intentar estrangularla en nuestra casa”, sostuvo la mujer.

La madrastra declaró que Montgomery rompió con Sánchez en marzo, solo para que él supuestamente le apuntara con una pistola a la cara y le dijera que eso no estaba permitido. Luego le envió fotos perturbadoras de sí mismo con una pistola en la cabeza junto con un mensaje de texto que decía: «Voy a por ti».

La adolescente, asustada, denunció el incidente a la policía. Sin embargo, las autoridades supuestamente dijeron que no había pruebas suficientes para presentar cargos, según contó Amy a AZ Family.

“Es como si alguien me hubiera arrancado el corazón (…) Ella le tenía muchísimo miedo, y tratamos de conseguirle ayuda”, declaró.

La policía informó que Sánchez huyó del lugar del crimen y posteriormente lo localizaron en una casa en Avondale, a unos 29 kilómetros de distancia. Allí lo detuvieron y ficharon por múltiples cargos, incluyendo dos por asesinato en primer grado.

Según los informes, el novio desequilibrado llevaba un brazalete electrónico en el tobillo la noche del tiroteo mortal.

Sánchez estaba en libertad condicional por un delito grave y se le ordenó usar un dispositivo de monitoreo en marzo, por conducir bajo los efectos del alcohol.