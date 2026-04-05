VIDEO IMPACTANTE: Camión con gasolina explotó y desató voraz incendio en autopista de Michigan

Un camión cisterna cargado de gasolina volcó y explotó sobre la US 131 en dirección sur, cerca de la salida de Pearl Street, en Michigan, lo que generó una emergencia vial en el centro de la autopista Grand Rapids el sábado.

El incidente movilizó de inmediato a unidades de bomberos y brigadas especializadas en materiales peligrosos para controlar el fuego en el lugar.

Afortunadamente, el conductor del vehículo de carga salvó su vida milagrosamente al lanzarse fuera de la cabina instantes antes de la gran detonación. El Departamento de Policía de Grand Rapids confirmó mediante los primeros reportes que «no hubo necesidad de realizar evacuaciones en los barrios aledaños ni se reportaron lesionados adicionales tras el siniestro».

Las autoridades de transporte clausuraron la US 131 en ambos sentidos desde el cruce con la I-196 para garantizar la seguridad de los usuarios.

#EEUU | Un camión cisterna cargado de gasolina volcó y explotó sobre la US 131 en dirección sur, cerca de la salida de Pearl Street, en Michigan, lo que generó una emergencia vial en el centro de la autopista Grand Rapids el sábado. 📹 Video: RRSShttps://t.co/YsVgoG9WM0 pic.twitter.com/q17184Dbql — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 5, 2026

HUBO CIERRE DE LA AUTOPISTA

El cierre de la autopista afectó temporalmente a las rampas de la I-196 que conectan con la US 131 sur, provocando una congestión significativa en los principales corredores urbanos. Dicha vía soporta un flujo diario de más de 90.000 vehículos, por lo que el impacto en la movilidad del oeste de Michigan resulta masivo.

Expertos en materiales peligrosos trabajaron intensamente en la zona para contener el derrame de gasolina y asegurar la estructura de las barreras de la autopista. En ese contexto, los técnicos evaluaron actualmente los daños que el calor extremo de la explosión del camión cisterna causó en el pavimento y la infraestructura vial de la zona céntrica.

Según Infobae, el Departamento de Transporte de Michigan estableció protocolos estrictos para la reapertura del corredor afectado por las llamas.

La Policía Estatal de Michigan, entre tanto, coordinó la gestión del tráfico y lidera la investigación para determinar las causas exactas del volcamiento. Los agentes instaron a la población a evitar los sectores aledaños y a utilizar rutas alternativas mientras los equipos de emergencia continuaron las labores de limpieza para el momento.