VIDEO: Hermana de fundador del Tren de Aragua fue capturada en Colombia con apoyo del FBI

La policía colombiana capturó en Medellín a Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, hermana de alias «Larry Changa», quien sería uno de los fundadores del grupo criminal Tren de Aragua, en un operativo apoyado por el FBI y con fines de extradición a EEUU.

La detenida, conocida como ‘Hilary’ o ‘La llavera’, fue ubicada en el noroeste de Colombia tras una investigación conjunta entre autoridades locales y agentes federales estadounidenses.

De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, Hernández es requerida por una corte de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Acusaciones, que activaron el proceso de captura con fines de extradición.

El reporte oficial señala que su vínculo familiar con Larry Amaury Álvarez Núñez, alias «Larry Changa», le otorgaba una posición de «máxima confianza. También de mando» dentro de la estructura criminal.

Según la policía, Hernández participaba en el direccionamiento operacional y financiero del Tren de Aragua, organización que Estados Unidos ha designado como grupo terrorista por su expansión violenta y operaciones de tráfico de drogas en varios países de la región.

🚨#AEstaHora | La @PoliciaColombia, en coordinación con @FiscaliaCol y el apoyo de @FBI, se realizó la captura con fines de extradición de Whilet Betzabeth Hernández Cabriles alias ‘hilary’ o ‘la llavera’. Por los delitos de Tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. pic.twitter.com/DIiaxFJXrR — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) May 6, 2026



A la mujer se le atribuye la articulación de redes para el transporte y distribución internacional de drogas, así como la administración de los recursos económicos derivados del narcotráfico.

Estos fondos, según el informe, eran reinvertidos para consolidar la expansión del Tren de Aragua en América Latina y Estados Unidos.

Además, Hernández es considerada de interés para autoridades de Perú y México por presuntos delitos de proxenetismo.

EXTRADICIÓN A ESTADOS UNIDOS

Tras su captura, Hernández fue puesta a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana. La instirución iniciará los trámites correspondientes para su posible extradición a Estados Unidos.

El caso se suma a la creciente presión internacional contra la estructura criminal venezolana. Sus líderes enfrentan sanciones, órdenes de captura y recompensas millonarias por parte de agencias federales de Estados Unidos.