VIDEO: Grúa de construcción cayó sobre varios vehículos y dejó 4 personas heridas en Brickell, «fue una compleja operación de rescate»

Una grúa de construcción se desplomó este lunes en horas de la mañana sobre una camioneta y otros vehículos en Brickell Bay Drive, en Miami (EEUU), provocando caos, un incendio y al menos cuatro personas hospitalizadas.

De acuerdo con El Nuevo Herald y otros medios locales, el incidente se registró poco después de las 8:00 de la mañana en la construcción ubicada en 1201 Brickell Bay Dr., donde desde marzo se levanta la futura sede mundial del fondo de cobertura Citadel.

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La Policía de Miami cerró de inmediato las calles entre Southeast 12th y 13th Streets y pidió a los conductores buscar rutas alternativas.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade confirmó que cuatro personas fueron trasladadas a centros hospitalarios tras lo que el teniente Pete Sánchez, portavoz de la agencia, describió como «una compleja operación de rescate».

Un video obtenido por el mencionado medio de comunicación, grabado minutos después de la caída de la grúa, mostró dos vehículos atrapados bajo la maquinaria. Uno de ellos, una camioneta de color blanco, envuelta en llamas y con una columna de humo negro elevándose sobre la zona.

Las imágenes fueron captadas desde The Mark on Brickell Bay, un edificio residencial cercano al lugar del siniestro. Una fotografía posterior mostró camiones de bomberos y personal trabajando en el sitio ya con el fuego controlado.

En una conferencia de prensa, el jefe de Bomberos de Miami, Robert Hevia, expresó su alivio porque no se registraron muertos en el colapso ni en el incendio posterior del automóvil.

«He estado en el departamento de bomberos durante 28 años; cuando uno mira el lugar, es impresionante», dijo Hevia. «El hecho de que tuviéramos cuatro víctimas, y que todas pudieron ser rescatadas o salir por sí mismas con lesiones leves es un día notable para ellas», destacó.

🚨 BREAKING: Miami Rig Collapse 🚨

The Brickell Bay Drive site remains locked down following a pile-driving rig collapse that injured four workers. OSHA and inspectors are investigating the cause, while police diversions continue to cause heavy traffic delays in Brickell. pic.twitter.com/ZZMD71Ichl — HINT News (@9415st) September 14, 2026

TESTIGO DEL VOLCAMIENTO DE LA GRÚA

Según el relato de Hevia, una mujer conducía por una vía contigua a la obra cuando notó que la grúa comenzaba a volcarse.

«Poder ver la grúa cayendo, poner el auto en reversa y salir por la parte trasera mientras el auto está en llamas, realmente es increíble», relató el jefe de Bomberos.

Agregó que la estructura también aplastó dos autos estacionados y desocupados. Además, explicó que cayó sobre un contenedor de almacenamiento en el que se encontraban dos trabajadores de la construcción.

Los dos obreros atrapados, junto con el operador de la grúa —quien logró saltar antes de que el equipo se volcara por completo—, fueron trasladados a un centro de traumatología cercano con heridas leves, indicó Hevia.

La conductora también resultó con lesiones leves y fue llevada a otro hospital. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de los heridos.

¿QUÉ SE SABE DE LA OBRA?

La torre en construcción, de 54 pisos y con un valor de miles de millones de dólares, es la pieza central del proyecto del director ejecutivo de Citadel, Ken Griffin. Este pretende transformar toda una manzana entre Brickell Bay Drive y Brickell Avenue.

De hecho, Empresas vinculadas a Griffin ya son dueñas de la totalidad de esa manzana. El magnate, cuya fortuna ronda los $50,000 millones, trasladó la sede de su fondo desde Chicago a Miami en 2022. Desde entonces ha tenido un papel activo en el desarrollo inmobiliario de la ciudad.

De momento, Citadel no hizo comentarios de inmediato sobre lo ocurrido.