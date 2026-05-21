Marco Rubio dice que Delcy Rodríguez viajará a la India la próxima semana, estos serían sus planes

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajará a la India en busca de acuerdos petroleros.

En este sentido, destacó el rol que juega Venezuela en todo esto. «También creemos que hay oportunidades con el petróleo venezolano. De hecho tengo entendido que la presidenta interina de Venezuela viajará a la India la próxima semana, así que hay oportunidades».

Durante un encuentro con la prensa, antes de subir a un avión que lo trasladaría a Suecia, Rubio destacó la importancia de la India para los Estados Unidos. «Queremos venderles tanta energía como compren, y obviamente, como han visto, creo que estamos en niveles históricos de producción y exportación en Estados Unidos y queremos poder hacer más».

«Ya estábamos en conversaciones con ellos para aumentar la producción y que represente una parte mayor de su cartera», indicó.

#21Mayo | El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez viajará a la India en busca de acuerdos petroleros. Video: @cspan pic.twitter.com/m6OyQTQqV9 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 21, 2026

«Hay mucho en lo que trabajar con la India, son un gran aliado, un gran socio, y colaboramos muy bien con ellos. Este es un viaje importante, me alegra que podamos hacerlo porque creo que tendremos mucho de qué hablar», acotó.

Rubio también tiene previsto viajar a la India después de sus compromisos en Suecia. No obstante, no dio detalles si se reunirá con la mandataria venezolana.

Hasta el momento Rodríguez no ha anunciado oficialmente ningún viaje a la India.