VIDEO: Funcionario de Estados Unidos dice que se logró «progreso en tres sectores clave» y nuevos acuerdos con Venezuela

La reciente visita de una delegación estadounidense a Venezuela dejó como principal mensaje un avance «rápido y significativo» en la relación bilateral, según afirmó Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos.

El funcionario aseguró que los nuevos acuerdos firmados entre empresas de ambos países ya muestran resultados concretos en tres sectores clave como transporte aéreo, energía y minería.

«Fue un gran viaje, una gran celebración de la asociación que existe hoy gracias al presidente Trump entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente Trump es un hombre de acción, quiere ver progreso y eso es lo que estamos viendo», afirmó el funcionario durante una entrevista concedida a CNBC.

Agen explicó que el viaje oficial —que incluyó representantes de los sectores energético, minero y del transporte aéreo— se desarrolló en el marco de la reanudación de contactos económicos entre Washington y Caracas.

Destacó, que la cooperación actual, se ha acelerado de manera inusual, impulsada por decisiones políticas que, según dijo, han permitido destrabar procesos que normalmente tomarían meses o años.

Uno de los avances más visibles, señaló, es la reactivación de los vuelos comerciales directos entre Miami y Caracas, incluyendo los primeros servicios diarios entre ambos países.

A su juicio, este restablecimiento de la conectividad ha generado un efecto inmediato: más empleados viajando, mayor interés empresarial y un incremento en los viajes familiares.

Incluso, mencionó que American Airlines habría decidido ampliar su oferta a dos vuelos diarios tras la reapertura de la ruta.

«Todo esto demuestra el tremendo progreso en tan poco tiempo entre Estados Unidos y Venezuela», insistió Agen.

🟡 #EnVideo | Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético, Jarrod Agen: «Vieron a 3 compañías independientes de petróleo y gas —nuevos entrantes— firmando acuerdos con Venezuela. En minería, vieron un enorme acuerdo minero histórico, el primero de su tipo, para… pic.twitter.com/Uef3F7jBFp — Globovisión (@globovision) May 4, 2026

ACUERDOS PETROLEROS

En el ámbito energético, Agen informó que tres compañías independientes de petróleo y gas —descritas como nuevos actores en el mercado venezolano— firmaron acuerdos para operar en el país.

En minería, añadió, se concretó un «gran acuerdo histórico» para proyectos de oro y carbón, el primero de su tipo en esta nueva etapa de cooperación.

Para el funcionario, estos pasos demuestran que la relación bilateral avanza «a la velocidad de Trump», en referencia al ritmo acelerado que atribuyó al proceso.

«Esto habría tardado meses o años, en llegar a este punto, y lo estamos viendo en cuestión de semanas», sostuvo.

«Ese es exactamente el tipo de mensaje que queremos enviar: que la relación es fuerte, que hay inversión, y que la gente está regresando e interesada en hacer negocios», señaló.