¿Qué ocurrió con las toneladas de medicinas enviadas a Venezuela? Esto respondió el Departamento de Estado de EEUU

Estados Unidos confirmó que las toneladas de medicinas enviadas a Venezuela sí fueron entregadas al Ministerio de Salud bajo la administración de Delcy Rodríguez, respondiendo así a las denuncias sobre su paradero.

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a NTN24 que los cargamentos humanitarios, enviados en febrero, llegaron al país y fueron puestos bajo control de las autoridades sanitarias venezolanas, pese a que gremios médicos han denunciado no haber recibido insumos en hospitales clave

LEA TAMBIÉN: JUEZ DEL CASO DE MADURO ACEPTÓ PETICIÓN DE LA DEFENSA Y CONVOCÓ NUEVA AUDIENCIA PARA ESTA FECHA

«Estados Unidos facilitó los envíos de material médico gracias al apoyo estadounidense para la adquisición de productos básicos, cuyo coste fue sufragado con fondos venezolanos», señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Y añadió: «En colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras organizaciones, confirmamos que los suministros llegaron al Ministerio de Salud de Venezuela para su posterior distribución».

¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano. – LFD pic.twitter.com/pxJ4c6r4AZ — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) February 13, 2026

¿CUÁNTOS MEDICAMENTOS LLEGARON A VENEZUELA?

En febrero, la Oficina del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa anunció la entrega de más de seis toneladas de insumos médicos prioritarios.

En el acto participaron la entonces encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu. También Félix Plasencia, designado por Delcy Rodríguez como representante diplomático en Washington.

Días después, Dogu informó sobre un segundo cargamento de 65 toneladas, elevando el total a 71.000 kilogramos.

A pesar de los anuncios públicos sobre la llegada de medicinas, médicos en distintas regiones aseguran que los insumos no han sido distribuidos.

Virginia Sarmiento, presidenta del Colegio de Médicos de Barinas, afirmó, por ejemplo, que ningún hospital de la entidad ha recibido ayuda.

«Para nosotros fue una alegría cuando vimos esa llegada de esa cantidad de medicamentos. Y pensamos que eso, de alguna manera, iba a disminuir el calvario que evidentemente tiene la búsqueda de medicamentos. Pero, lamentablemente eso no ha ocurrido», denunció Sarmiento.

La respuesta estadounidense llega en medio de un deterioro crítico del sistema de salud venezolano, documentado por organizaciones independientes ante la ausencia de datos oficiales.

Según gremios médicos, el 80 % de los 307 hospitales del país se encuentra en ruinas o abandono. Mientras,que los centros operativos, funcionan con menos del 10 % de los insumos necesarios.

La Encuesta Nacional de Hospitales reportó además un 74 % de desabastecimiento en quirófanos y fallas estructurales que afectan servicios básicos como agua y electricidad.