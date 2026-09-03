VIDEO | Filtraron detalles de doloroso asesinato en Times Square: Erin Piacenti volvía al trabajo tras permiso por maternidad

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America y madre de una bebé de cinco meses, murió apuñalada en pleno Times Square el mismo día que retomaba sus funciones tras la licencia por maternidad.

De acuerdo con medios estadounidenses citados por Infobae, la mujer terminó víctima de un ataque al zar que también dejó herido a un turista de 68 años.

La agresora está identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, y atacó a dos desconocidos en un lapso de apenas 20 segundos en pleno Midtown neoyorquino.

Además de Piacenti, hirió a Tak Kam, oriundo de Rhode Island, quien esperaba para cruzar la calle 41 junto a su esposa y quedó internado en estado estable tras recibir una puñalada en el abdomen.

La comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), Jessica Tisch, descartó cualquier vínculo con el terrorismo y calificó ambos ataques como «al azar y sin provocación».

Tras los ataques, Cisneros avanzó hacia el norte hasta quedar frente a agentes de la NYPD, que le exigieron repetidas veces que soltara los dos cuchillos que portaba.

La mujer se negó y, según relató Tisch, advirtió: «No voy a soltar nada. Prefiero matarlos a los dos». En consecuencia, los efectivos utilizaron pistolas eléctricas antes de abrir fuego y matarla.

Cisneros tenía antecedentes documentados de salud mental, incluidas internaciones y una tentativa de suicidio, según su familia, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la NYPD abrirá una investigación interna y difundirá públicamente las imágenes de las cámaras corporales.

Erin Piacenti, a 32-year-old vice president at Bank of America from Chester, New Jersey, was fatally stabbed in an unprovoked attack in Times Square. She worked in New York City as vice president of business selection and conflicts.

She graduated from the University of… pic.twitter.com/XeRQJYXzqY — T_CAS videos (@tecas2000) September 1, 2026

«SER MADRE FUE SU AMBICIÓN TODA LA VIDA»

Piacenti había regresado ese mismo lunes a su puesto tras meses de licencia por maternidad, y su muerte generó una ola de apoyo entre amigos y allegados, que lanzaron una campaña para reunir USD 250.000 destinados al futuro de su hija Madison.

Shray Gupta, impulsor de la iniciativa, escribió en la página de GoFundMe: «Ser madre había sido la ambición de toda la vida de Erin y su hija le dio la mayor alegría posible».

La familia, por su parte, pidió privacidad y remarcó, en una declaración citada por New York Post, que la vida de Piacenti «no estuvo definida por las circunstancias de su muerte, sino por la manera en que vivió».

En Bank of America, donde se desempeñaba como vicepresidenta del equipo de selección de negocios y conflictos desde hacía 18 meses, su pérdida también generó conmoción.

El presidente de la división, Matthew Koder, la recordó en un memo interno obtenido por New York Daily News como «una socia de confianza y una compañera muy apreciada».

Piacenti se había graduado en la University of Pennsylvania y luego, con distinción magna cum laude, en Fordham.