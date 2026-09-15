VIDEO: Estatua en honor al activista Charlie Kirk fue vandalizada: Así la dejaron

Una estatua de bronce en honor al activista político Charlie Kirk fue vandalizada frente a la sede en Phoenix de Turning Point USA, la organización de derecha cofundada por el mismo dirigente, apenas días después de ser develada para conmemorar el primer aniversario de su asesinato.

Las imágenes compartidas por Turning Point USA muestran el alcance del daño. Sobre la estatua se observa pintura roja que cubre el rostro, cuello y manos de la figura de Kirk. Además, en el torso, pintaron una cara triste.

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El vandalismo no se limitó a la estatua. Un letrero conmemorativo cercano, que decía «Que Charlie sea recibido en los brazos misericordiosos de Jesús, nuestro amoroso Salvador», también fue atacado.

De hecho, pintaron una X sobre el rostro de Kirk y la palabra «Jesús» fue tachada.

Turning Point USA informó que restaurará la estatua y reemplazará el letrero dañado, y añadió que está revisando imágenes del incidente para ayudar a la policía a identificar a los responsables.

«Un vandalismo como este no es gracioso, es diabólico. El incidente ocurrió en medio de la noche porque el mal nunca duerme. Además de pintar con aerosol el cuello y el rostro, tomaron la decisión deliberada de tachar el nombre de Jesús en un letrero cercano», reza el mensaje de la organización difundido a través de su cuenta en la red social X.

«Vandalism like this is not funny, it’s diabolical.» A statue and memorial honoring Charlie Kirk outside Turning Point USA’s Phoenix headquarters are vandalized just three days after the statue was unveiled to mark one-year since his assassination. Bright red paint is smeared… pic.twitter.com/4No6qNmfTV — Fox News (@FoxNews) September 13, 2026

«SU INSTINTO ERA CONSTRUIR»

Erika Kirk, viuda de Charlie y nueva figura al frente de Turning Point USA, también se pronunció sobre el ataque, recordando la filosofía de su esposo frente a este tipo de hechos.

«Charlie dijo una vez que deberíamos construir dos estatuas por cada estatua que derriben. Su instinto siempre fue construir, no destruir», expresó.

La estatua, ubicada en 49th Street y Beverly Road, había sido develada el 10 de septiembre. Un año después de que Kirk muriera baleado mientras hablaba en un evento al aire libre en Utah Valley University, en Orem, Utah.

BUSCAN A LOS RESPONSABLES

La Policía de Phoenix informó que recibió los reportes de vandalismo en el monumento alrededor de las 8:09 a. m. del domingo, y el incidente sigue bajo investigación.

Cualquier persona con información puede comunicarse con la Policía de Phoenix o con Silent Witness al 480-WITNESS.