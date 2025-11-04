VIDEO ESCALOFRIANTE: La reacción de una niña al ver a varios hombres bajando de un carro frente a su casa

Un estremecedor intento de robo fue captado por cámaras de seguridad en Union City, en California (EEUU), pero lo más impactante fue que las imágenes mostraron a una niña corriendo desesperadamente hacia su casa mientras el grupo de sospechosos armados la perseguía.

De acuerdo con lo reseñado por NBC, el incidente ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana del pasado viernes en la cuadra 30900 de Tidewater Drive, según informó la policía local.

La grabación revela cómo la niña caminaba tranquilamente por la entrada de su casa, cuando notó que cuatro hombres descendían de un vehículo estacionado al otro lado de la calle.

Al percatarse del peligro, la niña corrió hacia el interior de la vivienda, logrando entrar sana y salva. Acto seguido, alertó a su familia, quienes llamaron de inmediato a las autoridades.

LA NIÑA EVITÓ LA CONFRONTACIÓN

Lo que se informó, es que los sospechosos se aproximaron a la puerta principal, pero al ser confrontados por los residentes, huyeron del lugar sin lograr ingresar.

La rápida reacción de la familia y valentía de la niña evitaron lo que pudo haber sido un enfrentamiento violento, según la misma policía.

La policía calificó el hecho como un intento de robo con allanamiento de morada y continúa investigando para identificar a los responsables.

En tanto, un grupo de vecinos del sector expresaron su preocupación y temor ante lo ocurrido. “Esto da mucho miedo”, declaró uno de ellos a NBC Bay Area.

“No puedo creer que algo así pueda suceder en Union City. Es realmente aterrador”, agregó. Otro residente calificó el incidente como “triste”, como reflejo del impacto emocional que dejó el incidente en la comunidad.

¿QUÉ SE SABE DE LOS SOSPECHOSOS?

Las autoridades indicaron que los cuatro individuos involucrados vestían sudaderas oscuras con capucha y llevaban mascarillas, lo que dificultó su identificación.

Se cree que al menos dos de ellos estaban armados con pistolas. También se detalló, que tras el fallido intento de ingreso, escaparon en un vehículo Ford Taurus de color blanco.

De momento, se enfatizó que se está llevando a cabo una investigación. Las autoridades instaron, que quien tenga información, debe comunicarse con el detective Bedford de la policía de Union City al 510-675-5266 o a [email protected].