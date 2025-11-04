Le quitó la vida a su novia de 18 años por una desconcertante razón y podría enfrentar pena de muerte

Un hombre llamado Donovan Faison, de 23 años, fue declarado culpable del asesinato de su novia Kaylin Fiengo, de 18 años, quien estaba embarazada al momento de su muerte.

De acuerdo con el reporte de Fox News, el crimen ocurrió en noviembre de 2022 en Sanford, al norte de Orlando, en Florida (EEUU), cuando la novia del Faison fue hallada sin vida dentro de su automóvil en Coastline Park, con una herida de bala en la cabeza.

Junto a su cuerpo, las autoridades encontraron un casquillo de bala y una imagen de ultrasonido. Este hallazgo evidenció el embarazo que había sido motivo de conflicto entre la pareja.

Según los reportes policiales, Fiengo compartió con Faison los resultados de dos pruebas de embarazo positivas. Sin embargo, esto lejos de alegrarlo, provocó una reacción violenta por parte del acusado.

De hecho, Faison insistió en que ella debía abortar, pero ante la negativa de la joven, el conflicto escaló hasta terminar en tragedia.

Lo que se indicó, es que la víctima y madre de un niño pequeño, se encontraba en el primer trimestre de gestación cuando terminó asesinada.

El caso ha sido catalogado por fiscales como un «acto de violencia extrema», motivado por el rechazo de la víctima a interrumpir su embarazo.

LA PENA DE MUERTE

En consecuencia, el jurado del estado de Florida votó 11 a 1 a favor de condenar a Faison a la pena capital, tras encontrarlo culpable de asesinato en primer grado, homicidio de un feto y robo con arma de fuego.

La sentencia definitiva está programada para el próximo 5 de diciembre, cuando se decidirá si el acusado será ejecutado o pasará el resto de su vida en prisión.

La Oficina del Fiscal del Estado del 18.º Circuito Judicial calificó el caso como uno de los más impactantes en la región en los últimos años.

¿CÓMO LO DESCUBRIERON?

Según los fiscales, Faison «estalló» al conocer la noticia del embarazo , sintiéndose «enojado» y «presionado» porque en ese momento vivía con otra mujer.

Cuando Fiengo se negó a interrumpir el embarazo, los fiscales dijeron que Faison le envió un mensaje de texto a una amiga que decía: «Por la tumba de mi hermano, la voy a recortar».

Según los mismos fiscales, otros mensajes de texto demostraron que Faison luego atrajo a Fiengo a una reunión en el parque. En ese sitio, fue donde la mató a tiros.

Tras recabarse las pruebas, Faison fue arrestado aproximadamente 10 meses después del crimen.

TESTIMONIOS DE DOLOR

Durante la audiencia de sentencia del pasado jueves, la madre de Fiengo declaró su dolor por el brutal crimen.

«Ninguna palabra puede expresar el profundo dolor que supone perder a una hija asesinada», dijo Sarah Schweickert, madre de Fiengo.

«Cada día me despierto y me enfrento a un mundo sin su sonrisa, su risa, sus abrazos. El duelo nunca desaparece. Se instala en mi pecho como un peso que jamás se irá», agregó.