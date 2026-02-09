VIDEO: el venezolano Andy Borregales habló tras resultados del Super Bowl y envió mensaje a los latinos

Andy Borregales, pateador de los New England Patriots y primer venezolano en disputar un Super Bowl, afrontó con madurez la derrota de su equipo ante los Seattle Seahawks (29-13) en el Super Bowl LX.

Tras el encuentro del domingo, el jugador envió un mensaje de gratitud a la comunidad latina que lo apoyó durante toda la temporada.

“Hay muchas cosas buenas de la temporada. Muchos no pensaban que llegaríamos al Super Bowl, pero llegamos”, expresó.

También destacó que ahora toca “pasar la página». «Agradecer a esas personas que nos apoyaron y por todas las palabras bonitas que me han dicho», agregó.

El partido, disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, terminó con un contundente 29-13 a favor de Seattle, que conquistó su segundo anillo de la NFL y firmó una de las mejores campañas de su historia.

Desde el primer cuarto, los Seahawks impusieron su ritmo gracias a una defensa dominante y a la precisión del pateador Jason Myers, quien estableció un récord con cinco goles de campo. Aunque los Patriots evitaron quedar en cero, nunca lograron entrar de lleno en la pelea por el título.

La actuación de Seattle estuvo marcada por una defensa implacable que forzó intercepciones clave y un robo de balón que terminó en touchdown gracias a la combinación de Devon Witherspoon y Uchenna Nwosu.

Aunque Drake Maye lanzó para 295 yardas y dos anotaciones, los errores resultaron determinantes ante un rival que controló el reloj y el territorio durante casi todo el encuentro.

Un touchdown de Mack Hollins en el último cuarto dio un respiro a New England, pero la reacción llegó demasiado tarde.

A pesar del resultado, la presencia de Andy Borregales en el Super Bowl representa un hito para el deporte latino y para la comunidad venezolana en Estados Unidos.

Su mensaje de agradecimiento refleja el orgullo de haber llegado más lejos de lo que muchos esperaban y el compromiso de seguir creciendo en la NFL.

Para Seattle, en cambio, el triunfo confirma su regreso a la élite, impulsado por una defensa sólida y la puntería histórica de Myers, figura indiscutible de la noche.

LA EXPERIENCIA DE BORREGALES EN LA NFL

Borregales vivió este momento histórico acompañado de su esposa, Stephanie, quien ha sido un pilar fundamental desde que ambos dejaron Florida para iniciar una nueva vida en Nueva Inglaterra.

El joven pateador fue seleccionado en la sexta ronda del draft de 2025 y, desde entonces, la pareja ha echado raíces en la región, involucrándose en la comunidad y adaptándose a su nueva rutina lejos de Miami.

Stephanie ha estado presente en cada paso, celebrando incluso en el campo la clasificación de los Patriots al Super Bowl tras vencer a los Rams.