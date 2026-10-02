VIDEO: El polémico comentario de Trump sobre Venezuela y comparó el ahorro de combustible con un vaso de agua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiró al suelo un vaso de agua durante un acto político celebrado este jueves, 1 de octubre, en Texas, para comparar ahorro de combustible con el petróleo venezolano.

En concreto, el mandatario comparó el ahorro de pequeñas cantidades de combustible con el volumen de petróleo que, según afirmó, podría representar la incorporación de Venezuela a los recursos energéticos estadounidenses.

«Si añadimos a Venezuela, tendremos el 58 % del combustible del mundo. Ahorrar un vaso de combustible como este es ridículo», dijo Trump antes de dejar caer el vaso al suelo y derramar el agua.

El mandatario añadió que existen ordenadores y sistemas para controlar el consumo de combustible, pero sostuvo que ese tipo de medidas «no funcionaron bien».

Además, Trump defendió un aumento de la producción energética estadounidense y ha señalado en distintas ocasiones las reservas petroleras de Venezuela como un recurso estratégico.

El presidente visitó este jueves Texas y Oklahoma como parte del inicio de su campaña para las elecciones legislativas de noviembre.

Durante un acto en una planta de camiones Peterbilt, en Denton, respaldó a candidatos republicanos y defendió su política económica y energética.

A finales de septiembre, la administración Trump finalizó un recorte de los estándares federales de eficiencia de combustible, reduciendo el objetivo de flota para 2031 de 50,4 millas por galón —la norma de la era Biden— a 34,9 millas por galón, con mejoras anuales de apenas 1 % frente al 2 % anterior.

🇺🇸🇻🇪 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un vaso de agua al suelo durante un acto político en Texas para ilustrar lo que considera un ahorro insignificante de combustible frente a las reservas energéticas que, según afirmó, tendría su país si sumara los recursos… pic.twitter.com/agiCvaliJe — VPItv (@VPITV) October 2, 2026

ACUERDO PETROLERO CON VENEZUELA

Vale recordar que, en agosto, anunció lo que describió como «el mayor acuerdo petrolero de la historia»: un convenio que daría acceso a la empresa privada North American Blue Energy Partners a 17 campos estratégicos en la Faja Petrolífera del Orinoco, con reservas probadas de unos 65.000 millones de barriles y una inversión proyectada superior a los 100.000 millones de dólares.

Sin embargo, expertos consultados por Bloomberg y otros medios advirtieron que la cifra del «58 % del combustible mundial» es una simplificación discutible.

Esto último, porque el crudo venezolano es pesado y ácido, y sirve más para producir diésel y asfalto que gasolina, así que su efecto sobre el combustible de transporte sería limitado.