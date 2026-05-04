VIDEO: El impactante momento en que un avión comercial chocó contra un camión de reparto en plena autopista

Un avión comercial de United Airlines chocó contra un camión de reparto de panadería en la autopista de Nueva Jersey (NJ Turnpike) mientras se aproximaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. El incidente ocurrió este domingo alrededor de las 1:50 p.m.

Se trató del vuelo 169 de United Airlines, que procedía de Italia. La aeronave golpeó un poste de luz y luego al camión de reparto de la empresa Schmidt Bakery, informó el portal KATV.com

Chuck Paterakis, vicepresidente sénior de H&S Bakery, declaró que el avión se preparaba para aterrizar en Newark al momento del choque.

Al parecer, una rueda del avión impactó la ventanilla del conductor, dejando el remolque intacto, mientras que el conductor del camión, identificado como Warren Boardley de Baltimore, sufrió cortes leves debido a los vidrios rotos y fue trasladado a un hospital. Luego le dieron de alta.

Las autoridades informaron que el avión logró aterrizar de manera segura en el aeropuerto de Newark. Ninguno de los 221 pasajeros ni los 10 miembros de la tripulación a bordo resultaron heridos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están investigando cómo ocurrió el choque.

Este incidente provocó daños menores en la aeronave y la interrupción temporal de las actividades en la zona, pero no se reportaron daños graves en la carga del camión ni daños estructurales en el remolque.