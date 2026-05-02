TRAGEDIA EN TEXAS: Al menos cinco fallecidos al estrellarse una avioneta, iban a un torneo de pickleball

Una avioneta que transportaba a varios jugadores de pickleball se estrelló el jueves contra una zona boscosa en Texas Hill Country, provocando el fallecimiento de cinco personas que viajaban a bordo de la aeronave para asistir a un torneo, según confirmaron las autoridades locales el viernes.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 11:00 pm (hora local) en la ciudad de Wimberley, ubicada a unas 40 millas al suroeste de Austin. El Departamento de Seguridad Pública de Texas ratificó el lugar del impacto tras recibir las primeras notificaciones sobre el estruendo en la zona.

«El piloto y los cuatro pasajeros que viajaban a bordo fueron declarados muertos en el lugar de los hechos», declaró a la prensa el sargento Billy Ray. Aunque la policía no reveló nombres, el Amarillo Pickleball Club confirmó que las víctimas eran miembros de su organización.

Los practicantes del pickleball volaban desde Amarillo hacia el Aeropuerto Nacional de New Braunfels para participar en un torneo de la disciplina. Fotografías aéreas publicadas por el Austin American-Statesman muestran que la avioneta Cessna 421C quedó totalmente destruida tras caer entre los árboles.

ABRIERON INVESTIGACIÓN POR ACCIDENTE DE LA AVIONETA

El sargento Ray informó que las agencias federales ya asumieron el liderazgo de la investigación para determinar las causas del desplome de la avioneta. Stacey Rohr, una vecina del sector, relató que escuchó un fuerte estruendo y sintió que toda su vivienda vibraba por el impacto.

«Estuvo tan cerca que tuve la sensación de que la parte trasera de mi casa estaba envuelta en llamas», comentó la señora Rohr tras llamar a su arrendador. La testigo añadió a la cadena de televisión KEYE-TV que el sonido le indicó que «definitivamente, algo no iba bien».

Dan Dyer, presidente del Amarillo Pickleball Club, lamentó profundamente la pérdida de sus compañeros con quienes compartió muchos partidos. «Les he entregado medallas. Eran jugadores excelentes. Iban con la intención de ganar algunos partidos», aseguró Dyer conmovido por la noticia.

El directivo explicó que la pasión por este deporte motivaba constantemente a los miembros del club a realizar este tipo de traslados aéreos. «Cada fin de semana hay decenas de torneos. A algunas personas les pica el gusanillo; a otras no. Pero una vez que les pica, viajan para asistir a un torneo», puntualizó.