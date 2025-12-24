EEUU

VIDEO: el impactante caso de tres niños que robaron un carro en EEUU siguiendo un tutorial de YouTube

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Tres niños fueron detenidos en Ohio tras robar un vehículo / Captura de video

Un insólito y alarmante incidente se registró en Newburgh Heights, Ohio (EEUU), donde tres niños —de apenas ocho, 11 y 12 años— robaron un carro después de ver un video en YouTube que explicaba cómo hacerlo, según informaron las autoridades locales. 

De acuerdo con la información difundida por Fox News y otros medios, el carro, un Kia blanco reportado como robado, fue detectado por un lector automático de matrículas, lo que activó la intervención policial.  

LEA TAMBIÉN: DOS MUERTOS Y AL MENOS 20 HERIDOS DEJÓ UNA EXPLOSIÓN EN UN ASILO DE ANCIANOS DE ESTADOS UNIDOS

Cuando los agentes intentaron detener el auto, el niño de 11 años que iba al volante aceleró bruscamente, iniciando una persecución a alta velocidad por calles residenciales. 

Las cámaras de la patrulla registraron cómo el vehículo alcanzó entre 60 y 80 mph antes de que el conductor perdiera el control y se estrellara contra una vivienda.  

Tras el impacto, los tres menores abandonaron el auto y huyeron en distintas direcciones, pero fueron capturados minutos después por los agentes.  

LA CONFESIÓN DE LOS NIÑOS 

Durante el interrogatorio, los niños confesaron que aprendieron a robar el vehículo siguiendo instrucciones de un video de YouTube.  

De acuerdo con CNN, tras el choque, uno de los niños expresó a los oficiales: “Esta fue mi primera vez en un carro”. A lo que un policía respondió con ironía: “Bueno, me di cuenta por la forma en que conducías, eres muy malo manejando”. 

En otro momento, un oficial fue más duro y les dijo: “Deberías haber pensado en eso antes de que subieras a ese vehículo”. Los niños, finalmente, fueron atendidos por paramédicos. Posteriormente se los entregaron a sus padres. 

El jefe de la policía de Newburgh Heights, John Majoy, señaló que los niños de 11 y 12 años serán procesados por su participación en el hecho. Señaló, que la situación legal del menor de ocho años, quedará sujeta a la evaluación que realice la fiscalía juvenil. 

En tanto, el caso reavivó la controversia sobre la supervisión del contenido digital. Sobre todo, la responsabilidad de las plataformas en la moderación de tutoriales potencialmente peligrosos y de los mismos padres. 

