Dos muertos y al menos 20 heridos dejó una explosión en un asilo de ancianos de Estados Unidos

Una fuerte explosión en un asilo de ancianos en Bristol Township, en Pensilvania (EEUU), dejó al menos dos personas muertas y más de 20 heridas, según confirmaron las autoridades estatales.

De acuerdo con el reporte de CBS News y otros medios locales, el incidente ocurrió durante la tarde de este martes, 23 de diciembre, en el Bristol Health & Rehab Center —también conocido como Silver Lake Nursing Home— luego de que equipos de emergencia acudieran al lugar tras recibir reportes de un intenso olor a gas.

Minutos después, una detonación estremeció el edificio y provocó el colapso parcial de la estructura.

La explosión generó un incendio de gran magnitud que obligó a la movilización inmediata de bomberos, policías y personal médico, quienes trabajaron entre llamas, humo denso y el riesgo de una segunda explosión.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, informó que los equipos de rescate lograron evacuar a residentes y empleados, aunque inicialmente se reportaron personas desaparecidas mientras continuaban las labores de búsqueda entre los escombros.

Lo que se detalló, es que la onda expansiva afectó áreas internas del asilo y dejó atrapados a varios adultos mayores.

SOSPECHAN DE UNA FUGA DE GAS

De acuerdo con las autoridades locales, la emergencia comenzó cuando personal de servicios acudió al centro asistencial tras recibir reportes de un fuerte olor a gas.

Mientras intentaban evacuar a los residentes, se produjo la explosión que derrumbó muros, generó una nube de humo visible desde varias cuadras y causó lesiones de diversa gravedad a más de una veintena de personas.

El jefe de bomberos del municipio de Bristol, Kevin Dippolito, dijo que se cree que la fuga de gas provocó en total dos explosiones y posterior incendio.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS HERIDOS?

Sobre los heridos se informó que fueron trasladados a hospitales de la región, y aunque algunos presentaban quemaduras y traumatismos, no se reportaron pacientes en estado crítico en las primeras horas.

En cuanto a las instalaciones, el Bristol Health & Rehab Center, un hogar de 174 camas ubicado en la cuadra 900 de Tower Road, quedó severamente dañado. De hecho, parte del edificio se derrumbó.

En tanto, Nils Hagen-Frederiksen, portavoz de la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania, explicó que especialistas de la división de seguridad estaban examinando el área y que el motivo exacto se conocerá solo tras una inspección exhaustiva.